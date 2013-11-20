Хоровая капелла Тюменской филармонии отметила 15-летие

Хоровая капелла была образована осенью 1997 года (до 2008 года работала под именем камерный хор «Ренессанс»). На сегодняшний день — это единственный профессиональный хоровой коллектив в Тюменской области, в состав которого входит 50 исполнителей.
Организатором, художественным руководителем и главным дирижером коллектива с 1997 по 2012 год являлась Анжелика Таланцева. В настоящее время художественный руководитель и главный дирижер капеллы — заслуженный деятель искусств России и Украины Антон Шароев.
В репертуаре хора — произведения различных жанров: духовные сочинения западных и отечественных композиторов, хоровые фрагменты из опер русских и зарубежных, обработки русских народных песен.
Капелла приняла участие в авторских циклах маэстро Антона Шароева таких забытых оперных шедевров русских композиторов, как «Алкид» Бортнянского, «Орфей» Фомина, «Санкт-Петербургский гостиный двор» Пашкевича. Коллектив стал первым исполнителем в важнейшем творческом проекте Антона Шароева по возрождению духовной оперы А. Г. Рубинштейна «Христос». В сезоне 2012 — 2013 года хоровая капелла участвовала в реализации значимого проекта Шароева из серии «Общедоступных концертов» «Славим Христа в нотах», где прозвучали тюменская премьера оратории Митрополита Илариона (Алфеева) «Страсти по Матфею», состоялась мировая премьера произведения Пороцкого «Одна капля слова», была исполнена рок-опера Уэббера «Иисус Христос — суперзвезда».
Хоровая капелла выступает не только в Тюмени и области, но и гастролирует в других городах России. Коллективу выпала честь выступать с маэстро Владимиром Спиваковым и его оркестром «Виртуозы Москвы». «Профессионально, интеллигентно, музыкально», — так отозвался о работе коллектива Владимир Спиваков.
Артистичное и профессиональное исполнение хоровых произведений принесло коллективу успех на Международном фестивале-конкурсе «Рождественская Прага» (2007 год), где он был удостоен диплома 1 степени. Хоровая капелла была участником всероссийского фестиваля Невские хоровые ассамблеи «Пою мое Отечество» (2008, 2009) в Санкт-Петербурге, фестиваля «Певческое поле Прикамья» (2010), фестиваля русского искусства в Италии (2010), фестиваля в Перми (2012).
В настоящее время главный хормейстер хоровой капеллы — Вера Бурковская. Высокий уровень профессионального мастерства, чувство стиля, методическая оснащенность помогают ей в работе и исполнении сложнейших хоровых партитур.
2 ноября в зале камерной и органной музыки прошел концерт «Под сводами зала…» к 15-летию хоровой капеллы Тюменской филармонии.
С поздравлением в адрес коллектива выступил директор филармонии Михаил Бирман. В торжественной обстановке он вручил почетную грамоту департамента культуры Тюменской области за большой вклад в развитие культуры Тюменской области коллективу хоровой капеллы, а также благодарственные письма и почетные грамоты артистам хора и главному хормейстеру.
В программе юбилейного концерта звучала духовная музыка Чеснокова, Рахманинова, Свиридова, обработки русских народных песен, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии.