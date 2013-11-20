Хоровая капелла Тюменской филармонии отметила 15-летие

Капелла приняла участие в авторских циклах маэстро Антона Шароева таких забытых оперных шедевров русских композиторов, как «Алкид» Бортнянского, «Орфей» Фомина, «Санкт-Петербургский гостиный двор» Пашкевича. Коллектив стал первым исполнителем в важнейшем творческом проекте Антона Шароева по возрождению духовной оперы А. Г. Рубинштейна «Христос». В сезоне 2012 — 2013 года хоровая капелла участвовала в реализации значимого проекта Шароева из серии «Общедоступных концертов» «Славим Христа в нотах», где прозвучали тюменская премьера оратории Митрополита Илариона (Алфеева) «Страсти по Матфею», состоялась мировая премьера произведения Пороцкого «Одна капля слова», была исполнена рок-опера Уэббера «Иисус Христос — суперзвезда».