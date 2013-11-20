Гордума поздравила РУБОП с 25-летием

Региональное управление по борьбе с организованной преступностью отметило 25-летний юбилей. По словам Анатолия Незнаева, в прошлом первого заместителя начальника Уральского регионального управления по борьбе с организованной преступностью при ГУБОП МВД России, несмотря на то, что ведомство расформировали в 2001 году, сотрудники продолжают встречаться каждый год на протяжении 25 лет. «Мы соблюдаем эту святую традицию и собираемся у мемориала, который был построен в память о наших погибших героях, ежегодно», — сказал он.

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