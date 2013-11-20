Гордума поздравила РУБОП с 25-летием

Региональное управление по борьбе с организованной преступностью отметило 25-летний юбилей. По словам Анатолия Незнаева, в прошлом первого заместителя начальника Уральского регионального управления по борьбе с организованной преступностью при ГУБОП МВД России, несмотря на то, что ведомство расформировали в 2001 году, сотрудники продолжают встречаться каждый год на протяжении 25 лет.
«Мы соблюдаем эту святую традицию и собираемся у мемориала, который был построен в память о наших погибших героях, ежегодно», — сказал он.
Анатолий Незнаев отметил, что предпосылки того, что РУБОП вновь появится в структуре органов МВД, — есть. «С того момента, как ведомство ликвидировали, начался резкий рост уровня преступности и коррупции во всех сферах жизни государства и общества. Политика президента Владимира Путина направлена на искоренение этого зла, уверен, что уже возможно в следующем году РУБОП снова начнет свою работу», — пояснил специалист.
Благодарственные письма и грамоты сотрудникам ведомства от лица председателя Тюменской городской думы Дмитрия Еремеева вручил депутат и председатель благотворительного фонда «Золотое детство» Игорь Ракша. «Посмотрите, сотрудники этого ведомства такие же люди, как и мы, но у них есть особое чувство патриотизма, ответственности, порядочности, которое не позволит им подвести друга и Родину. В тяжелые для России годы они не побоялись встретить опасность своей грудью и защитить близких», — говорит депутат.
Он подчеркивает, что молодое поколение должно брать пример с этих людей. «Мы должны воспитывать и прививать такие же патриотические чувства нашим детям, молодому поколению, которому жить в нашей стране, делать ее сильной и богатой. На протяжении уже 20 лет лично я, а затем и с благотворительным фондом, тесно сотрудничаем с представителями РУБОП», — сказал депутат.
В заключении Игорь Ракша поздравил сотрудников ведомства со знаменательной датой. «Вы отдали свои лучшие годы, силы, здоровье, а некоторые и жизни, чтобы защитить нашу страну. От лица председателя гордумы, депутатов шестого созыва, благотворительного фонда „Золотое детство“ и себя лично хочу сказать спасибо!» — отметил он.