Десять мигрантов на квадратный метр

В частности, прокуроры обнаружили в Тюмени шесть «резиновых квартир», в которых на миграционный учет было поставлено в общей сложности 794 иностранца. Самой «вместительной» оказалась квартира площадью 46 м². по улице Профсоюзная — там было зарегистрировано 406 мигрантов. Конечно, фактически они там не проживали. В отношении «гостеприимных» владельцев квартир возбуждены уголовных дела по ч.1 ст.322.1. УК РФ (организация незаконной миграции), ведется следствие.