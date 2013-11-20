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Десять мигрантов на квадратный метр

20 ноября 2013, 15:18
В ходе большой проверки тюменские прокуроры выявили 590 нарушений миграционного законодательства, в частности, обнаружили шесть «резиновых квартир».

Во исполнение задания генерального прокурора РФ тюменские правоохранители проверили более сотни объектов: рынки, стройки, предприятия общепита. Результаты рейдов оказались внушительными: выявлено 590 нарушений миграционного законодательства.

По этим фактам возбуждено 119 административных дел, в суды направлено 262 иска, внесено 28 представлений об устранении нарушений закона. Завели и 6 уголовных дел.

В частности, прокуроры обнаружили в Тюмени шесть «резиновых квартир», в которых на миграционный учет было поставлено в общей сложности 794 иностранца. Самой «вместительной» оказалась квартира площадью 46 м². по улице Профсоюзная — там было зарегистрировано 406 мигрантов. Конечно, фактически они там не проживали. В отношении «гостеприимных» владельцев квартир возбуждены уголовных дела по ч.1 ст.322.1. УК РФ (организация незаконной миграции), ведется следствие.

Добавим, «резиновые квартиры» — не редкость в Тюмени. Не так давно сотрудники полиции выявили в городе еще две: в одной из них были незаконно прописаны 33 человека, хозяин другой зарегистрировал по своему адресу 230 мигрантов.

#Новости#Резиновые квартиры#Мигранты#Прокуратура Тюменской области#Дарья#Общество
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