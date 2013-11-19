Заболеваемость ОРВИ растет

По областному центру заболеваемость ниже порогового уровня на 10%, рост к предыдущей неделе 9%. На прошлой неделе в Тюмени заболеваемость выросла на 9%, и до порогового уровня не хватает теперь 10%.
По области в целом показатели отличаются не слишком: до порогового уровня — 13%, прирост заболевших по сравнению с предыдущей неделей — 11%.
Специалисты напоминают, что в Тюменской области заканчивается прививочная кампания против гриппа — ею уже охвачено не менее 38% населения. Привито больше 500 тысяч человек, в том числе около 16 тысяч — за счет средств предприятий и граждан.