nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Заболеваемость ОРВИ растет

19 ноября 2013, 15:03
Заболеваемость ОРВИ в Тюмени и области приближается к пороговому значению, сообщают в управлении Роспотребнадзора.

По областному центру заболеваемость ниже порогового уровня на 10%, рост к предыдущей неделе 9%. На прошлой неделе в Тюмени заболеваемость выросла на 9%, и до порогового уровня не хватает теперь 10%.

По области в целом показатели отличаются не слишком: до порогового уровня — 13%, прирост заболевших по сравнению с предыдущей неделей — 11%.

Специалисты напоминают, что в Тюменской области заканчивается прививочная кампания против гриппа — ею уже охвачено не менее 38% населения. Привито больше 500 тысяч человек, в том числе около 16 тысяч — за счет средств предприятий и граждан.

#Новости#Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области#ОРВИ#Медицина#Дарья#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25