За убийство ветерана дали 10 лет «строгача»

14 мая текущего года Подкорытов на велосипеде приехал к родственнику в соседнюю деревню Юшкова. Там он зашел в дом к 80-летнему местному жителю. В ходе распития спиртного произошла ссора. Подкорытов избил пожилого человека и нанес ему множественные удары ножом по различным частям тела. Потерпевший скончался на месте от колото-резанных повреждений шеи и грудной клетки. Погибший был ветераном войны — тружеником тыла, уточняет пресс-служба прокуратуры области.
После совершения преступления мужчина зашел в один из домов и рассказал живущей в нем семейной паре о том, что обнаружил труп человека. При этом у Подкорытова на руках были пятна, похожие на кровь. Мужчина привел супругов к дому ветерана, сказав, что он убийства не совершал. Женщина вызвала полицию. Злоумышленник был задержан и арестован.
Суд назначил Подкорытову 9 лет 11 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также взыскал с него в пользу супруги погибшего 300 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.