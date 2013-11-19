За убийство ветерана дали 10 лет «строгача»

После совершения преступления мужчина зашел в один из домов и рассказал живущей в нем семейной паре о том, что обнаружил труп человека. При этом у Подкорытова на руках были пятна, похожие на кровь. Мужчина привел супругов к дому ветерана, сказав, что он убийства не совершал. Женщина вызвала полицию. Злоумышленник был задержан и арестован.