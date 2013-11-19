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За убийство ветерана дали 10 лет «строгача»

19 ноября 2013, 13:19
В Тюменской области осужден 47-летний мужчина, который во время пьяной ссоры убил ветерана войны. Житель деревни Одино Викуловского района Александр Подкорытов ближайшие годы проведет в колонии строгого режима.

14 мая текущего года Подкорытов на велосипеде приехал к родственнику в соседнюю деревню Юшкова. Там он зашел в дом к 80-летнему местному жителю. В ходе распития спиртного произошла ссора. Подкорытов избил пожилого человека и нанес ему множественные удары ножом по различным частям тела. Потерпевший скончался на месте от колото-резанных повреждений шеи и грудной клетки. Погибший был ветераном войны — тружеником тыла, уточняет пресс-служба прокуратуры области.

После совершения преступления мужчина зашел в один из домов и рассказал живущей в нем семейной паре о том, что обнаружил труп человека. При этом у Подкорытова на руках были пятна, похожие на кровь. Мужчина привел супругов к дому ветерана, сказав, что он убийства не совершал. Женщина вызвала полицию. Злоумышленник был задержан и арестован.

Суд назначил Подкорытову 9 лет 11 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также взыскал с него в пользу супруги погибшего 300 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

#Новости#Убийства#Тюменская область#Таня#Происшествия
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