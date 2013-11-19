Юрий Чайка обвинил следователей в укрывательстве преступлений

На сайте издания отмечается, что, по статистике Генпрокуратуры, за 2012 год и первую половину 2013-го 2400 ранее задержанных и арестованных получили право на реабилитацию за незаконное уголовное преследование. По версии Юрия Чайки, так произошло из-за того, что прокурор не может прекратить уголовное дело, даже если собранные доказательства говорят о невиновности человека.