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Юрий Чайка обвинил следователей в укрывательстве преступлений

19 ноября 2013, 09:56
Юрий Чайка обвинил следователей в укрывательстве преступлений. С критикой в адрес представителей СК РФ генеральный прокурор выступил во время парламентских слушаний в Совете Федерации.

Прокуроры должны быть наделены правом возбуждения уголовного преследования, считает Юрий Чайка. Он посетовал на то, что по делам следователей у прокурора нет возможности вмешаться в защиту права на свободу и личную неприкосновенность.

«Мы ежегодно располагаем сотнями примеров, когда мера пресечения избиралась по ходатайству следствия без учета позиции прокурора. С 2008 года таких случаев было более тысячи», — цитирует слова генпрокурора деловая газета «РБК daily».

На сайте издания отмечается, что, по статистике Генпрокуратуры, за 2012 год и первую половину 2013-го 2400 ранее задержанных и арестованных получили право на реабилитацию за незаконное уголовное преследование. По версии Юрия Чайки, так произошло из-за того, что прокурор не может прекратить уголовное дело, даже если собранные доказательства говорят о невиновности человека.

По словам Юрия Чайки, законодатель наделил прокурора правом требовать от следователя устранить нарушение закона, но ничем не подкрепил это право. В частности, следователи могут совсем игнорировать требования о предоставлении уголовного дела или материалов доследственной проверки прокурором, в результате решения о возбуждении уголовного дела не принимаются следователями годами, сообщает «РБК daily».

«По сути, речь идет о новой форме укрывательства преступлений и ухода виновных от ответственности», — заявил Юрий Чайка.

#Новости#Прокуратура#Россия#Следственный комитет#Таня#Общество
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