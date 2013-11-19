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Водитель заплатит сбитой женщине 700 тысяч рублей

19 ноября 2013, 12:31
В Тюмени водитель заплатит сбитой им 70-летней женщине-пешеходу 700 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.
Сюжет
Тюмень

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 24 октября 2012 года 22-летний житель города Тюмени, управляя автомобилем ВАЗ-21140, на улице Дружбы нарушил правила дорожного движения и на «зебре» сбил 70-летнюю женщину. Пострадавшей был причинен тяжкий вред здоровью в виде серьезных переломов костей таза и руки.

В июне 2013 года приговором Ленинского районного суда молодой человек был осужден по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) к одному году ограничения свободы.

Потерпевшая обратились в прокуратуру города с заявлением об оказании ей помощи во взыскании компенсации морального вреда с водителя ВАЗа, в связи с чем прокуратура обратилась в Ленинский районный суд с соответствующим иском.

Накануне суд рассмотрел дело и взыскал с виновника аварии в пользу пожилой женщины 700 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

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