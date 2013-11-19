Водитель фуры сбил 4-летнюю девочку

Двое детей пострадали на тюменских дорогах. На улице Пермякова, 83 грузовой фурой Renault сбита 4-летняя девочка.
Она переходила улицу по пешеходному переходу, шла вслед за мамой, которая везла коляску с малышом. Водители остановились, чтобы пропустить людей на переходе. Грузовик двигался крайним левым рядом, водитель утверждает, что не заметил маленькую девочку из-за стоящих машин. Малышка госпитализирована с черепно-мозговой травмой, сообщают в пресс-службе ГИБДД.
На перекрестке улиц Республики и Холодильной бетономешалкой Iveco сбит 14-летний подросток, очевидцы говорят, что машина проехала пешеходу по ноге. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют, на какой сигнал светофора ехал автомобиль, а на какой шел школьник. Мальчик получил перелом стопы и ушибы.
В Тюмени дети ежедневно попадают под колеса автомобилей на пешеходных переходах. ГИБДД призывает водителей к осторожности. На мокрой дороге мгновенно остановить машину невозможно. Предпринимайте меры безопасности загодя, приближаясь к пешеходным переходам.