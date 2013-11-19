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Водитель фуры сбил 4-летнюю девочку

19 ноября 2013, 16:48
Двое детей пострадали сегодня на тюменских дорогах. На улице Пермякова, 83 грузовой фурой Renault сбита 4-летняя девочка.
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Дети

Двое детей пострадали на тюменских дорогах. На улице Пермякова, 83 грузовой фурой Renault сбита 4-летняя девочка.

Она переходила улицу по пешеходному переходу, шла вслед за мамой, которая везла коляску с малышом. Водители остановились, чтобы пропустить людей на переходе. Грузовик двигался крайним левым рядом, водитель утверждает, что не заметил маленькую девочку из-за стоящих машин. Малышка госпитализирована с черепно-мозговой травмой, сообщают в пресс-службе ГИБДД.

На перекрестке улиц Республики и Холодильной бетономешалкой Iveco сбит 14-летний подросток, очевидцы говорят, что машина проехала пешеходу по ноге. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют, на какой сигнал светофора ехал автомобиль, а на какой шел школьник. Мальчик получил перелом стопы и ушибы.

В Тюмени дети ежедневно попадают под колеса автомобилей на пешеходных переходах. ГИБДД призывает водителей к осторожности. На мокрой дороге мгновенно остановить машину невозможно. Предпринимайте меры безопасности загодя, приближаясь к пешеходным переходам.

#Новости#Пешеходы#Дети#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
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