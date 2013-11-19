Водитель фуры сбил 4-летнюю девочку

Она переходила улицу по пешеходному переходу, шла вслед за мамой, которая везла коляску с малышом. Водители остановились, чтобы пропустить людей на переходе. Грузовик двигался крайним левым рядом, водитель утверждает, что не заметил маленькую девочку из-за стоящих машин. Малышка госпитализирована с черепно-мозговой травмой, сообщают в пресс-службе ГИБДД.