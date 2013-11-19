Внутри «Сладкой звезды» оказалась плесень

Купив пирожное в гипермаркете «Карусель», который находится в торговом центре «Гудвин», тюменка обнаружила, что оно несъедобно. Угощение «Дольче стар» («Сладкая звезда») оказалось с плесенью внутри.
«Собираюсь вернуть пирожное в магазин, чек я сохранила, — рассказала девушка корреспонденту NashGorod.ru. — В Роспотребнадзор я не обращалась».
В X5 Retail Group, которой принадлежит сеть гипермаркетов «Карусель», нашему интернет-порталу сообщили, что отслеживают качество продукции в магазине. Если поставщик меняет состав продукта, компания прекращает поставки этой продукции в магазины сетей X5 и как следствие выводит из ассортимента.
Старший менеджер по связям с общественностью X5 Retail Group N. v. Роман Черешнев уточнил следующее:
«В наших магазинах продаются десятки тысяч товаров, качество которых контролируется ежедневно. Мы отбраковываем тысячи образцов некачественной продукции на стадии выбора товара, при вводе в ассортимент магазинов и десятки тонн некачественной продукции при входном контроле качества на Распределительных Центрах компании. Эти товары не попадают на полки магазинов сетей X5 Retail Group и отправляются обратно к поставщикам.
Мы отслеживаем качество продукции в процессе реализации в магазине. Отбираем образцы с полок в торговом зале и направляем на исследования в аккредитованные испытательные центры. Если поставщик не хочет выполнять требования действующего законодательства в области качества, в погоне за снижением себестоимости продукта, умышленно изменяет составы, тем самым нарушая права потребителей, мы прекращаем поставки этой продукции в магазины сетей X5 и как следствие выводим из ассортимента».
Роман подчеркнул, что девушке необходимо сдать продукт сотрудникам компании X5, чтобы они разобрались, почему появилась плесень. Фотографии для этого недостаточно.