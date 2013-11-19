Внутри «Сладкой звезды» оказалась плесень

Мы отслеживаем качество продукции в процессе реализации в магазине. Отбираем образцы с полок в торговом зале и направляем на исследования в аккредитованные испытательные центры. Если поставщик не хочет выполнять требования действующего законодательства в области качества, в погоне за снижением себестоимости продукта, умышленно изменяет составы, тем самым нарушая права потребителей, мы прекращаем поставки этой продукции в магазины сетей X5 и как следствие выводим из ассортимента».