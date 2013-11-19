В «Фаворите» тюменцы смогут выбрать себе кошку

В субботу, 23 ноября, в торговом центре фаворит активисты фонда «Потеряшки» будут предлагать тюменцам «усыновить» домашнего питомца.
С 12 до 18 часов каждый горожанин сможет пообщаться с волонтерами, расспросить о работе фонда, а также получить льготное направление на стерилизацию и сделать благотворительное пожертвование.
Как обещают организаторы акции, в «Фаворите» тюменцам предложат сувениры ручной работы, сделанные руками волонтеров (игрушки, ароматное мыло, открытки, календарики, картины, украшения), свежий выпуск газеты о «Потеряшках», а кроме того заплетут косички, раскрасят самых смелых гримом, развлекут ростовыми куклами.
Ну и, конечно, пришедшим предложат каталоги животных. «В этот раз только взрослые кошки и котята, наши „особые животные“, получившие тяжелые травмы, но уже здоровые», — рассказывают организаторы и подчеркивают: животные отдаются только после беседы совершеннолетним при наличии паспорта.