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В «Фаворите» тюменцы смогут выбрать себе кошку

19 ноября 2013, 10:41
В субботу, 23 ноября, в торговом центре фаворит активисты фонда «Потеряшки» будут предлагать тюменцам «усыновить» домашнего питомца.

В субботу, 23 ноября, в торговом центре фаворит активисты фонда «Потеряшки» будут предлагать тюменцам «усыновить» домашнего питомца.

С 12 до 18 часов каждый горожанин сможет пообщаться с волонтерами, расспросить о работе фонда, а также получить льготное направление на стерилизацию и сделать благотворительное пожертвование.

Как обещают организаторы акции, в «Фаворите» тюменцам предложат сувениры ручной работы, сделанные руками волонтеров (игрушки, ароматное мыло, открытки, календарики, картины, украшения), свежий выпуск газеты о «Потеряшках», а кроме того заплетут косички, раскрасят самых смелых гримом, развлекут ростовыми куклами.

Ну и, конечно, пришедшим предложат каталоги животных. «В этот раз только взрослые кошки и котята, наши „особые животные“, получившие тяжелые травмы, но уже здоровые», — рассказывают организаторы и подчеркивают: животные отдаются только после беседы совершеннолетним при наличии паспорта.

#Новости#Потеряшки#ТРЦ Фаворит#Дарья#Общество
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