В «Фаворите» тюменцы смогут выбрать себе кошку

Ну и, конечно, пришедшим предложат каталоги животных. «В этот раз только взрослые кошки и котята, наши „особые животные“, получившие тяжелые травмы, но уже здоровые», — рассказывают организаторы и подчеркивают: животные отдаются только после беседы совершеннолетним при наличии паспорта.