У «Ленты» появится подземный пешеходный переход

Некоторые средства массовой информации даже назвали этот аукцион фиктивным, потому что строительство развязки в районе «Южного», о которой и идет речь на сайте госзакупок, ведется уже не первый год. За разъяснениями Nashgorod.ru обратился в Главное управление строительства Тюменской области.