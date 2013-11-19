У «Ленты» появится подземный пешеходный переход

Заявки на участие принимаются до 25 ноября. Согласно аукционной документации, транспортная развязка длиной 3,7 километра в итоге будет включать в себя разноуровневую эстакаду, три надземных пешеходных перехода и один подземный. Все работы должны быть завершены во втором квартале 2015 года.
Некоторые средства массовой информации даже назвали этот аукцион фиктивным, потому что строительство развязки в районе «Южного», о которой и идет речь на сайте госзакупок, ведется уже не первый год. За разъяснениями Nashgorod.ru обратился в Главное управление строительства Тюменской области.
«В 2012 году было начато строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении улиц Мельникайте и Широтной. В ходе выполнения дорожных работ была установлена необходимость в корректировке проектной документации в части переустройства инженерных коммуникаций, особенно линии теплоснабжения, и связанных с этим конструктивных элементов транспортной развязки.
В настоящее время объявлен открытый аукцион по строительству развязки с учетом дополнительных видов работ по переустройству инженерных коммуникаций; строительству подземного пешеходного перехода на улице Мельникайте в районе торговых центров „Лента“ и „Метро“; устройству части наружного освещения с применением энергосберегающего оборудования; строительству элементов правоповоротных съездов.
Из-за теплотрассы, по которой строители не смогли договориться с сетевой компанией, пошло удорожание проекта. Также в первоначальный конкурс не входили переходы. Так что он не фиктивный абсолютно», — отметили в пресс-службе ГУСа.