Транспортная полиция сняла 16-летнюю беглянку с поезда

«По прибытии состава на вокзал станции Тюмень несовершеннолетняя была снята с поезда. Сотрудники транспортной полиции доставили беглянку в кабинет инспектора по делам несовершеннолетних Тюменского ЛО МВД России на транспорте. В ходе беседы с несовершеннолетней сотрудники полиции установили, что девушка долгое время проживала в городе Новый Уренгой, о чем не знали ее родители, однако решила навестить маму, поэтому приобрела билеты и отправилась в путь», — отметили в Тюменском ЛО МВД России на транспорте.