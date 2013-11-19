Транспортная полиция сняла 16-летнюю беглянку с поезда

14 октября текущего года в Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте поступила информация о том, что управлением уголовного розыска ОМВД РФ по Наурскому району Чеченской Республики разыскивается 16-летняя жительница села Левобережное. Сотрудники транспортной полиции установили, что эта девушка несколько дней назад купила билеты и едет в пассажирском поезде № 11 сообщением «Новый Уренгой — Москва».
«По прибытии состава на вокзал станции Тюмень несовершеннолетняя была снята с поезда. Сотрудники транспортной полиции доставили беглянку в кабинет инспектора по делам несовершеннолетних Тюменского ЛО МВД России на транспорте. В ходе беседы с несовершеннолетней сотрудники полиции установили, что девушка долгое время проживала в городе Новый Уренгой, о чем не знали ее родители, однако решила навестить маму, поэтому приобрела билеты и отправилась в путь», — отметили в Тюменском ЛО МВД России на транспорте.
В настоящее время девушка передана воспитателю центра социальной помощи семье и детям «Мария» в Тюмени.