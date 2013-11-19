Сезон распродаж и подарков открыт — чем порадуют горожан магазины?

Многие горожане ждут декабрь как месяц тотальных распродаж и праздничных скидок, но ожидания оправдываются не всегда. В то же время в «Прайскиллере TechnoPoint» уже сейчас можно приобрести актуальную бытовую и цифровую технику с хорошей скидкой или получить приятный подарок к выгодной покупке. В отличие от «коллег», в «ТехноПоинте» все по-честному.