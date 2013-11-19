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Сезон распродаж и подарков открыт — чем порадуют горожан магазины?

19 ноября 2013, 08:30
Пока многочисленные продавцы цифробытовой техники готовятся к новогодним распродажам, «прайскиллер» TechnoPoint не теряет времени и объявляет начало сезона скидок и подарков.
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Тюмень

Пока многочисленные продавцы цифробытовой техники готовятся к новогодним распродажам, «Прайскиллер TechnoPoint» не теряет времени и объявляет начало сезона скидок и подарков.

Многие горожане ждут декабрь как месяц тотальных распродаж и праздничных скидок, но ожидания оправдываются не всегда. В то же время в «Прайскиллере TechnoPoint» уже сейчас можно приобрести актуальную бытовую и цифровую технику с хорошей скидкой или получить приятный подарок к выгодной покупке. В отличие от «коллег», в «ТехноПоинте» все по-честному.

Помимо скидок и подарков, TechnoPoint постоянно радует очень выгодными ценами на весь свой огромный ассортимент. Например:

— смартфон Samsung 5 Galaxy S4 — 19590 руб.;

— мультиварка Marta MT-1931 — всего 2790 руб.;

— 32-дюймовый телевизор Thomson T32C30U — 7390 руб.

Найти более выгодные предложения практически нереально. В этом довольно просто убедиться — достаточно зайти на сайт www.technopoint.ru.

Популярный в городе дискаунтер TechnoPoint — это совершенно особенный магазин, который может себе позволить баловать покупателей супернизкими ценами. Интернет-магазин-склад — именно такое описание больше всего подходит этой компании, которая за свою ценовую политику получила заслуженное народное прозвище — прайскиллер. Нет огромных торговых залов, нет армии назойливых продавцов-консультантов — только качественные товары по самым выгодным ценам.

Совершить приятную покупку в TechnoPoint легко и не выходя из дома — достаточно оформить доставку на сайте. Заказ привезут прямо домой или в офис очень быстро и совсем недорого.

Выгодные цены, широкий ассортимент и быстрая доставка — «Прайскиллер TechnoPoint» всегда готов радовать своих покупателей.

TechnoPoint в Тюмени: ул. 30 лет Победы, 113а.

Контактный центр: 8 800 700-4-666 (звонок бесплатный).

#Новости#Скидки#Тюмень#Бытовая техника и электроника#Ирина#Общество
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