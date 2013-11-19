Рестораны на один день пришлись тюменцам по душе

Но «Теплый ноябрь» нарушил данную традицию. Как только тебя усаживали за столик, официантка выдавала меню, где каждое блюдо имело свою цену. К примеру, «Клюквенно-шоколадный торт» оценивался в 80 рублей, а «Курица с тыквой и грибами в сливочном соусе» — в 170 рублей. Ждать заказанное блюдо приходилось достаточно долго, официантки то и дело носились с кухни в зал, с зала на кухню. «Сделав заказ, мы продолжили ждать за столиком без салфеток, надеясь, что хотя бы чай принесут. Но через 40 минут нам принесли на троих одну брускетту с артишоками и ветчиной»,- написала в соцсети одна из посетительниц этого заведения Виктория Белявская.