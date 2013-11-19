Рестораны на один день пришлись тюменцам по душе

Первое заведение, которое я посетила, находилось в подвальном помещении бывшего бара по адресу Комсомольская, 57. Понять, что я оказалась в нужном месте, помогла неприметная вывеска «Теплый ноябрь», наклеенная на скотч. У входа встречал мужчина, который посоветовал обратиться к Ирине (менеджер этого кафе). Девушка очень приветливо встретила и предложила занять любой свободный столик. К тому времени народ только собирался, потому я могла легко выбрать себе место. Но уже ближе к часу дня ресторан заполнился гостями. Каждому хотелось попробовать обещанное домашнее меню: салат из запеченной тыквы, блинчики с ветчиной, домашние трюфели и многое другое. Сопровождал обед гитарный аккомпанемент.
Одной из основных «фишек» этого фестиваля является то, что гостей угощают блюдами из эксклюзивного меню, а после каждый может оставить столько денег, сколько считает нужным — праздник проводится не для извлечения коммерческой выгоды.
Но «Теплый ноябрь» нарушил данную традицию. Как только тебя усаживали за столик, официантка выдавала меню, где каждое блюдо имело свою цену. К примеру, «Клюквенно-шоколадный торт» оценивался в 80 рублей, а «Курица с тыквой и грибами в сливочном соусе» — в 170 рублей. Ждать заказанное блюдо приходилось достаточно долго, официантки то и дело носились с кухни в зал, с зала на кухню. «Сделав заказ, мы продолжили ждать за столиком без салфеток, надеясь, что хотя бы чай принесут. Но через 40 минут нам принесли на троих одну брускетту с артишоками и ветчиной»,- написала в соцсети одна из посетительниц этого заведения Виктория Белявская.
В тот же день в Тюмени работало еще одно заведение-однодневка — кондитерская Сup&Cake. Своих гостей организаторы встречали в простобаре «Еда» (Кирова,26). В данном случае все, что хотелось попробовать, стояло на большом шведском столе.
Меню радовало сладкоежек: участницы «Ресторанного дня» приготовили авторские торты, эклеры, чизкейки, печенье и много другое. Празднование началось в три часа дня, и уже с первых минут у входа образовалась огромная очередь. Четыре тюменки Наталья и Екатерина Астапкович, Евгения Колесникова и Людмила Водолеева, которые в обычной жизни пекут торты на заказ, старались угодить буквально каждому гостю. Места в зале оказалось не очень много, потому многие просто брали еду на вынос.
В данном случае девчонкам удалось сохранить главную традицию фестиваля. Каждый сам решал, сколько стоит аппетитный кусочек пирога или бисквитный тортик. «Мы с радостью поддержали девчонок,- прокомментировала директор простобара „Еда“ Анастасия Охотина, — предоставили все оборудование и помещения для празднования этого фестиваля: кухня, бар, зал. Девчонки очень старательные, и мы очень довольны их работой». Довольными оказались и сами посетители. Оформление каждого блюда было на высшем уровне, вкус у каждого десерта, не побоюсь этого эпитета, божественный.
Открывалось в рамках «Ресторанного дня» еще одно заведение — кафе «Гараж», но посетить его мне не удалось. Однако, судя по комментариям и откликам в социальных сетях организаторы поработали на славу.
Ресторанный день — это пока ещё новое для тюменцев явление. Не исключено, что в следующий раз число однодневных заведений возрастет, ведь всегда приятно попробовать, что-то новое, непривычное.
Юлия Сахарова