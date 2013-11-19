Нужна ли в бассейн справка?

В одном из тюменских бассейнов у посетителей требуют медицинскую справку — такая жалоба поступила в областное управление Роспотребнадзора.
Как поясняют специалисты, такие требования неправомерны. «В соответствии с требованиями СанПиН о плавательных бассейнах справка лечебно-профилактического учреждения, разрешающая посещение бассейна, необходима лишь при неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации в конкретном населенном пункте по заболеваниям, указанным в приложении № 2 к данным санитарным правилам: «Заболевания инфекционной природы, которые могут передаваться через воду плавательных бассейнов», — объясняют в Роспотребнадзоре. Только в этом случае в целях предупреждения распространения болезни Роспотребнадзор предписывает администрации плавательных бассейнов не пускать посетителей, не прошедших медицинский осмотр с проведением соответствующих анализов.
Однако это правило касается только взрослых. Вне зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации детям дошкольного и младшего школьного возраста в обязательном порядке нужна справка о результатах паразитологического обследования на энтеробиоз перед приемом в плавательную группу (секцию) бассейна. Справку нужно обновлять раз в три месяца, а при разовых посещениях (если разрыв между ними более чем в два месяца) — перед каждым походом в бассейн.
«Требование предоставления медицинской справки для посещения бассейна, не предусмотренной вышеуказанными санитарными правилами, является незаконным», — подчеркивают в Роспотребнадзоре. «В данном случае нарушаются требования п. 2 статьи 16 закона „О защите прав потребителей“, в соответствии с которым запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг)».