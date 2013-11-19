Нужна ли в бассейн справка?

Однако это правило касается только взрослых. Вне зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации детям дошкольного и младшего школьного возраста в обязательном порядке нужна справка о результатах паразитологического обследования на энтеробиоз перед приемом в плавательную группу (секцию) бассейна. Справку нужно обновлять раз в три месяца, а при разовых посещениях (если разрыв между ними более чем в два месяца) — перед каждым походом в бассейн.