На трассе погибли три омича

По предварительным данным, «Лада» с номерами 55 региона, двигавшаяся по трассе со стороны Омска, внезапно выехала на встречную полосу и совершила столкновение с грузовиком. Поскольку для столь опасного маневра не было повода — дорога впереди была свободна, водитель, скорее всего, уснул за рулем. В момент ДТП гололеда на трассе не наблюдалось, шел дождь. От удара КамАЗ съехал в кювет, уточняют в пресс-службе ГИБДД.