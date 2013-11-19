На трассе погибли три омича

Сегодня, в 11 часов дня, на 293 километре федеральной трассы Тюмень — Омск произошло столкновение автомобилей «Лада Приора» и КамАЗ, буксировавший полуприцеп, из Свердловской области. В результате 60-летний водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров 1955 и 1978 годов рождения погибли на месте, сообщает пресс-служба областного УМВД. Водитель «Лады» с начала года имеет одно нарушение правил дорожного движения.
По предварительным данным, «Лада» с номерами 55 региона, двигавшаяся по трассе со стороны Омска, внезапно выехала на встречную полосу и совершила столкновение с грузовиком. Поскольку для столь опасного маневра не было повода — дорога впереди была свободна, водитель, скорее всего, уснул за рулем. В момент ДТП гололеда на трассе не наблюдалось, шел дождь. От удара КамАЗ съехал в кювет, уточняют в пресс-службе ГИБДД.
В ликвидации последствий аварии от МЧС работали 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Кроме этого были задействованы бригады экстренной терапии и сотрудники ГИБДД.
Затора на федеральной автодороге не наблюдалось: столкнувшиеся машины практически не мешали движению транспорта по своему расположению после удара: КамАЗ лежал в кювете, «Лада» осталась стоять на обочине.
ГИБДД напоминает водителям о сложных погодных условиях в период межсезонья. Будьте внимательны, держите безопасную скорость.