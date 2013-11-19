На ремонт школ и детсадов потратят 200 миллионов

В следующем году число школьников увеличится на тысячу человек, детсадовцев — на два с половиной тысячи, такие цифры назвал в ходе обсуждения городского бюджета на грядущий год Андрей Степанов. Между тем, уже в этом году число первоклассников было рекордным — восемь тысяч.