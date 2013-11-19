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На ремонт школ и детсадов потратят 200 миллионов

19 ноября 2013, 17:29
Рождаемость в Тюмени неуклонно растет, а вместе с ней растет и потребность в школах и детских садах. О том, сколько детей пойдут в школы и детсады в следующем году и как планируют подготовить к этому образовательные учреждения, рассказал директор городского департамента образования Андрей Степанов.

Рождаемость в Тюмени неуклонно растет, а вместе с ней растет и потребность в школах и детских садах. О том, сколько детей пойдут в школы и детсады в следующем году и как планируют подготовить к этому образовательные учреждения, рассказал директор городского департамента образования Андрей Степанов.

В следующем году число школьников увеличится на тысячу человек, детсадовцев — на два с половиной тысячи, такие цифры назвал в ходе обсуждения городского бюджета на грядущий год Андрей Степанов. Между тем, уже в этом году число первоклассников было рекордным — восемь тысяч.

Для маленьких горожан в образовательных учреждениях города планируют открыть 1600 новых мест. Это станет возможным, в частности, благодаря запланированному на 2014 год открытию детских садов в микрорайонах Восточный-2 и Заречный.

Кроме того, в грядущем году планируют провести (или завершить) ремонт в ряде образовательных учреждений. Так, будет благоустроена территория детского сада № 82 (ул. Геологоразведчиков, 1, корп. 1) а также проведен капитальный ремонт в детском саду № 141 (ул. Монтажников, 24).

Что касается школ, то капитально отремонтируют школы № № 25 (Первомайская, 1), 43 (Щербакова, 94), 65 (Широтная, 116), 67 (Домостроителей, 2а), 69 (Червишевский тракт, 29). Отремонтируют и спортшколу «Рубин» и Клуб детского творчества имени Кижеватова.

Всего на эти работы запланировано выделить более 200 миллионов рублей.

Напомним, школу № 43 уже ремонтировали в 2011 году. Тогда в ней сделали неэффективную систему отопления, а проверкой было выявлено финансовых нарушений на сумму 3,8 млн. рублей, из которых завышение объёмов работ составило 2,1 млн. рублей.

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