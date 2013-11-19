Месяц за рулем: водитель съехал в кювет на трассе

В Ишиме пьяный водитель со стажем один год на «Ладе» 12-й модели выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с Chevrolet. В результате аварии 23-летний пассажир «Лады» получил переломы таза и крестца, у него шок 1-й степени. Водитель второго автомобиля получил ушибы. Пьяный водитель не пострадал.