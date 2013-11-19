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Месяц за рулем: водитель съехал в кювет на трассе

19 ноября 2013, 09:47
Девять дорожно-транспортных происшествий случилось 18 ноября на дорогах Тюменской области, в них погиб один человек, еще 10 были ранены.
Сюжет
Тюмень

Ночью на 452 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск съехал в кювет и опрокинулся автомобиль Toyota из Свердловской области. 56-летний водитель со стажем за рулем 15 лет погиб, 36-летний пассажир поранил кисть, сообщают в пресс-службе ГИБДД.

В Ишиме пьяный водитель со стажем один год на «Ладе» 12-й модели выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с Chevrolet. В результате аварии 23-летний пассажир «Лады» получил переломы таза и крестца, у него шок 1-й степени. Водитель второго автомобиля получил ушибы. Пьяный водитель не пострадал.

На 417 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в кювет съехал автомобиль Daewoo из Курганской области. Водитель машины был слишком неопытен, он за рулем всего месяц. 45-летняя пассажирка иномарки получила перелом ключицы и травму головы.

На объездной дороге Заводоуковска в кювет «улетел» ВАЗ-2110. За рулем был начинающий водитель со стажем один год. Травмирована 24-летняя пассажирка автомобиля, у нее ушиб позвоночника.

В Тюмени в восьмом часу вечера на улице Западносибирской автомобилем Toyota Avensis сбит 35-летний велосипедист. Предварительно, водитель автомобиля нарушил правила очередности проезда, не пропустив двухколесный транспорт. Для велосипедиста это нарушение водителя закончилось переломом ноги и рваной раной на голове.

Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области

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