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ИП из Кургана не считает, что виноват во взрыве на Западносибирской

19 ноября 2013, 17:22
В Тюмени завершается расследование уголовного дела, возбужденного по факту взрыва в доме № 22 по улице Западносибирской. Напомним, ЧП произошло в декабре прошлого года. Тогда погибли три человека. Индивидуальный предприниматель, житель Кургана, обвиняется по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).
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Тюмень

В Тюмени завершается расследование уголовного дела, возбужденного по факту взрыва в доме № 22 по улице Западносибирской. Напомним, ЧП произошло в декабре прошлого года. Тогда погибли три человека. Индивидуальный предприниматель, житель Кургана, обвиняется по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

«По данным следствия, в течение 2011–2012 года обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, при организации и выполнении работ по монтажу натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки систематически грубо нарушал правила безопасности. 26 декабря 2012 года при установке натяжного потолка его работником в квартире № 77 дома № 22 по улице Западносибирской, произошел взрыв газового баллона. В результате погиб сам работник и еще двое мужчин, выполнявших различные строительные работы в соседних квартирах. Также были разрушены конструкции вышеуказанного жилого дома и, как следствие, уничтожено чужое имущество значительного количества граждан и организаций», — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Там также сообщили, что обвиняемый отказался дать показания об обстоятельствах уголовного дела и не раскаялся в совершении преступления. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С многотомным делом он будет знакомиться с 25 ноября 2013 года.

#Новости#Взрывы#Тюмень#Следственное управление#Таня#Происшествия
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