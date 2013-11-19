ИП из Кургана не считает, что виноват во взрыве на Западносибирской

«По данным следствия, в течение 2011–2012 года обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, при организации и выполнении работ по монтажу натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки систематически грубо нарушал правила безопасности. 26 декабря 2012 года при установке натяжного потолка его работником в квартире № 77 дома № 22 по улице Западносибирской, произошел взрыв газового баллона. В результате погиб сам работник и еще двое мужчин, выполнявших различные строительные работы в соседних квартирах. Также были разрушены конструкции вышеуказанного жилого дома и, как следствие, уничтожено чужое имущество значительного количества граждан и организаций», — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.