Игра против реальности, или К чему может привести скорость

«Конкурс „Новый Взгляд“ проводится на двух уровнях, региональном и федеральном. В нем принимали участие люди со всего СНГ. Я сделал восемь роликов вместе со своей подругой Анной Архангельской, для разных номинаций. Пять работ взяли первое место, две — второе и одна — третье. Видеоролик про аварии был признан лучшим на региональном уровне и вошел в тройку лучших на уровне федеральном, подарив мне тем самым поездку в Москву», — рассказывал корреспонденту Nashgorod.ru Алексей Пахомов.