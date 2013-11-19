nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Игра против реальности, или К чему может привести скорость

19 ноября 2013, 16:17
Ролик тюменца Алексея Пахомова под названием «К чему может привести скорость» был признан лучшим на всероссийском конкурсе социальной рекламы «Новый взгляд». Он занял первое место в номинации «Безопасность жизни».
Сюжет
Тюмень

«Конкурс „Новый Взгляд“ проводится на двух уровнях, региональном и федеральном. В нем принимали участие люди со всего СНГ. Я сделал восемь роликов вместе со своей подругой Анной Архангельской, для разных номинаций. Пять работ взяли первое место, две — второе и одна — третье. Видеоролик про аварии был признан лучшим на региональном уровне и вошел в тройку лучших на уровне федеральном, подарив мне тем самым поездку в Москву», — рассказывал корреспонденту Nashgorod.ru Алексей Пахомов.

Свою награду он будет получать 20 декабря в столице, в Государственной думе.

Внимание! Видеоролик содержит шокирующие кадры!

#Новости#Видеоролик#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25