Дома у тюменца нашли крупную партию «синтетики»

Поочередно были задержаны несколько молодых людей студенческого возраста, занимавшихся хранением, расфасовкой и сбытом различных запрещенных веществ. Кроме того, участники группы в кустарных условиях проводили химические эксперименты по комбинированию различных препаратов, а также по обработке растительного сырья специальными реагентами для создания курительных смесей. В ходе обыска по месту жительства одного из организаторов преступного промысла, 24-летнего тюменца, были изъяты различные составляющие для синтезирования наркотиков, а также готовые «соли» и курительные смеси. Общий вес обнаруженных наркотических средств приближается к 1,5 килограммам. С учетом очень высокой концентрации применяемой «синтетики», объем изъятого может составлять не менее 4–5 тысяч средне-разовых доз.