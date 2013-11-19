Дома у тюменца нашли крупную партию «синтетики»

Поочередно были задержаны несколько молодых людей студенческого возраста, занимавшихся хранением, расфасовкой и сбытом различных запрещенных веществ. Кроме того, участники группы в кустарных условиях проводили химические эксперименты по комбинированию различных препаратов, а также по обработке растительного сырья специальными реагентами для создания курительных смесей. В ходе обыска по месту жительства одного из организаторов преступного промысла, 24-летнего тюменца, были изъяты различные составляющие для синтезирования наркотиков, а также готовые «соли» и курительные смеси. Общий вес обнаруженных наркотических средств приближается к 1,5 килограммам. С учетом очень высокой концентрации применяемой «синтетики», объем изъятого может составлять не менее 4–5 тысяч средне-разовых доз.
«Реклама опасного „товара“, а также прием платежей от приобретателей наркотиков, осуществлялись с использованием современных коммуникационных систем. Потребителями „солей“ и курительных миксов чаще всего выступали жители Тюмени в возрасте до 30 лет, пользователи некоторых специфических интернет-сайтов. Непосредственный сбыт наркотиков производился через систему тайников в подъездах жилых домов в разных частях города Тюмени. К криминальному бизнесу, очевидно, примыкало множество дополнительных звеньев», — отметили в УФСКН по Тюмеснкой области.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 228.1. УК РФ — незаконные производство и сбыт наркотиков в крупном размере, с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей. Уголовный кодекс России по этой статье предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом.
В свою очередь сотрудники тюменской полиции сообщают о нескольких случаях изъятия у горожан наркотиков растительного происхождения. 15 ноября у 52-летнего тюменца нашли 270 граммов конопли. Мужчина пояснил, что наркотик он собрал для личного употребления. В минувшее воскресенье на улице Верещагина с марихуаной задержали 27-летнего жителя областного центра. Безработный тюменец носил с собой 215 граммов наркотика. Мужчина взят под стражу. А вчера, 18 ноября, 11,2 грамма марихуаны сотрудники полиции изъяли у 25-летнего жителя Московской области, который в качестве пассажира проезжал на автомобиле мимо поста ДПС на Московском тракте. По всем фактам возбуждены уголовные дела по ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта).
Сотрудники правоохранительных органов просят тюменцев сообщать информацию о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков. Можно обратиться в полицию по телефонам 291–600 и 799–855, или поучаствовать в акции «Сообщи, где торгуют смертью», которую с 18 по 29 ноября проводит УФСКН по Тюменской области. В эти дни телефоны доверия управления наркоконтроля — 27-00-00 — работает в особом режиме.