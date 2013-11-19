Что делать, если автомобиль соседа не дает покоя по ночам?

Согласно Кодексу Тюменской области, нарушение тишины и покоя граждан запрещено с 22 часов вечера до 8 часов утра. В выходные и праздничные дни и того дольше — с 22 часов вечера до 9 часов утра. И это касается не только громкой музыки или звука перфоратора, доносящихся из квартиры соседа, но и автомобильных сигнализаций, «ремусов» и клаксонов, установленных на транспортных средствах.