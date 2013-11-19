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Что делать, если автомобиль соседа не дает покоя по ночам?

19 ноября 2013, 13:33
Жители дома № 55 на улице Рижской в Тюмени не высыпаются уже вторую ночь подряд — у них под окнами через каждые 10 минут на одном из автомобилей срабатывает сигнализация.
Сюжет
УМВД

В подобную ситуацию, наверняка, попадали многие горожане. Кто-то выходит стучать по колесам, в надежде, что владелец и его совесть проснутся и решат эту проблему, кто-то просто плотнее закрывает окно. А кто-то горит желанием взять и сбросить с балкона на мигающий аварийкой и «орущий» автомобиль что-нибудь потяжелее.

Как же быть, если попытки выйти на контакт с владельцем машины не заканчиваются успехом? Ответ один: обращаться в правоохранительные органы.

Согласно Кодексу Тюменской области, нарушение тишины и покоя граждан запрещено с 22 часов вечера до 8 часов утра. В выходные и праздничные дни и того дольше — с 22 часов вечера до 9 часов утра. И это касается не только громкой музыки или звука перфоратора, доносящихся из квартиры соседа, но и автомобильных сигнализаций, «ремусов» и клаксонов, установленных на транспортных средствах.

Поэтому при появлении во дворе постоянно «кричащей» машины, смело звоните в полицию. Стражи порядка установят, кто является владельцем шумного автомобиля, и составят на него административный протокол. Нарушителю порядка грозит штраф в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.

Кроме того, можно самостоятельно зафиксировать факт нарушения, например, снять его на видео с указанием даты и видимой привязкой к месту, а затем обратиться к участковому, который и установит личность автовладельца.

Добавим, что в августе этого года депутаты Государственной Думы предлагали полностью запретить автомобильные охранные системы со звуковой сигнализацией.

«Практика показывает, что целые городские кварталы в дневное и ночное время часами слушают сработавшие охранные сигнализации, при этом часто ни владельцы автомобилей, ни полиция на эти факты не реагируют», — процитировал авторов данного законопроекта портал [email protected]

При этом звуковые сигнализации совершенно не гарантируют сохранность автомобиля. А непрерывный «вой», особенно в ночное время, может «привести к неврозам, бессоннице и росту сердечно-сосудистых заболеваний у граждан, вынужденных выслушивать пронзительные звуковые сигналы».

По мнению законотворцев, сейчас в продаже есть множество сигнализаций, которые отправляют владельцу машины звуковое или текстовое сообщение на брелок или телефон. «Подобные устройства являются оптимальной альтернативой шумным охранным сигнализациям, чьи звуковые сигналы нарушают тишину и покой граждан», — говорят авторы законопроекта.

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