«ЮТэйр» открывает 25 новых чартерных направлений

Авиакомпания «ЮТэйр» в осенне-зимний период 2013–2014 гг. будет выполнять рейсы по 56 чартерным направлениям, 25 из которых введены впервые.
Программа полетов осуществляется в рамках сотрудничества с туроператором «Анекс-тур», основным партнером «ЮТэйр» по чартерным перевозкам, и туроператором «Южный Крест».
Чартерные рейсы в Бангкок выполняются из Томска, Барнаула, Новокузнецка и Волгограда. Перелеты на Пхукет совершаются из Нижневартовска, Казани, Уфы и Омска. На Гоа можно полететь из Москвы (Домодедово), а также из Екатеринбурга, Казани, Уфы, Новосибирска, Самары, Перми, Красноярска, Волгограда, Кемерово и Ростова-на-Дону. Помимо Гоа, из Москвы также можно отправиться на Тенерифе и в Лас-Пальмас. Из Новосибирска и Иркутска осуществляются рейсы в Камрань, а из Самары, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга — в Анталию. Эти рейсы выполняются на дальнемагистральных лайнерах Boeing 757–200.
Кроме того, из Сургута, Тюмени, Екатеринбурга на широкофюзеляжных самолетах Boeing 767–200 открыт новый маршрут в Санью (Китай). Позже он будет доступен жителям Кемерово и Перми.
Рейсы Махачкала-Шарджа-Махачкала выполняются на самолетах Boeing 737–500.
Во взаимодействии с туроператорами авиакомпания «ЮТэйр» прорабатывает новые чартерные программы с учётом пополнения парка новыми воздушными судами. Большой опыт «ЮТэйр» в осуществлении чартерных перевозок гарантирует пассажирам высокую надёжность и качество обслуживания.