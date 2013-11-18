«ЮТэйр» открывает 25 новых чартерных направлений

Чартерные рейсы в Бангкок выполняются из Томска, Барнаула, Новокузнецка и Волгограда. Перелеты на Пхукет совершаются из Нижневартовска, Казани, Уфы и Омска. На Гоа можно полететь из Москвы (Домодедово), а также из Екатеринбурга, Казани, Уфы, Новосибирска, Самары, Перми, Красноярска, Волгограда, Кемерово и Ростова-на-Дону. Помимо Гоа, из Москвы также можно отправиться на Тенерифе и в Лас-Пальмас. Из Новосибирска и Иркутска осуществляются рейсы в Камрань, а из Самары, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга — в Анталию. Эти рейсы выполняются на дальнемагистральных лайнерах Boeing 757–200.