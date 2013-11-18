Юных тюменских пловцов будет тренировать Андрей Ефимов

В областном центре спортивной подготовки подтвердили информацию о переезде Андрея Ефимова в наш город. Предполагается, что тренер будет жить в Тюмени и на постоянной основе заниматься с юными воспитанниками школы олимпийского резерва. Правда пока сложно сказать, каким будет расписание тренировок. У Андрея Ефимова, как и у его дочери Юлии, будет тюменская прописка. В ЦСП-72 отметили, что в настоящее время создаются социально-бытовые условия для переезда тренера в наш город.