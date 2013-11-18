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Юных тюменских пловцов будет тренировать Андрей Ефимов

18 ноября 2013, 17:15
Андрей Ефимов — отец и личный тренер чемпионки мира и Европы, олимпийской призерки Юлии Ефимовой — будет заниматься с начинающими тюменскими пловцами. Он принял предложение поработать в областной специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва.
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Тюмень

Андрей Ефимов — отец и личный тренер чемпионки мира и Европы, олимпийской призерки Юлии Ефимовой — будет заниматься с начинающими тюменскими пловцами. Он принял предложение поработать в областной специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва.

«В лице Ефимова мы получим опытного наставника, который, будем надеяться, воспитает в Тюмени таких же сильных мастеров плавания, как и его дочь», — цитирует директора департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области Дмитрия Грамотина портал Sportbox.ru.

В областном центре спортивной подготовки подтвердили информацию о переезде Андрея Ефимова в наш город. Предполагается, что тренер будет жить в Тюмени и на постоянной основе заниматься с юными воспитанниками школы олимпийского резерва. Правда пока сложно сказать, каким будет расписание тренировок. У Андрея Ефимова, как и у его дочери Юлии, будет тюменская прописка. В ЦСП-72 отметили, что в настоящее время создаются социально-бытовые условия для переезда тренера в наш город.

Отметим, что Юлия Ефимова, уже несколько лет выступающая за Тюменскую область, является самой титулованной пловчихой не только региона, но и страны. На счету у девушки медали всероссийских и мировых соревнований, побитые рекорды. Приезжая в Тюмень, спортсменка общается с начинающими пловцами и проводит для них мастер-классы.

У воспитанников детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва, которых предстоит тренировать отцу Юлии, главные победы еще впереди, а вот на счету спортсменов постарше уже есть серьезные достижения. Начальник отдела спортивной подготовки ЦСП-72 Роман Сахарчук отметил Софью Сподаренко, Кристину Красюкову, Александра Мачульского и Максима Ганихина. Эти спортсмены — уже призеры и победители соревнований различного уровня, а в настоящее время они отстаивают честь региона на чемпионате России по плаванию, который проходит с 15 по 19 ноября в Казани.

#Новости#Тюмень#Плавание#Таня#Спорт
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