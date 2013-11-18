Юные тюменцы узнают, как составить портфолио

На встречу приглашают старшеклассников тюменских школ и учащихся колледжей и техникумов. Вместе с ними, как обещают организаторы встречи, ведущие создадут модель идеального портфолио, которое можно будет использовать при написании резюме и прохождения собеседования.
Как напоминают в пресс-службе областного департамента труда и занятости, такой семинар уже поводили для тюменских школьников не так давно. Но по многочисленным просьбам образовательных учреждений 21 ноября в 16:00 в кафе «Ассорти» (ул. Пермякова, 1, бизнес-центр «Нобель-парк») специалисты центра занятости встретятся с подростками еще раз.