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Юные тюменцы узнают, как составить портфолио

18 ноября 2013, 14:50
Специалисты тюменского центра занятости еще раз проведут семинар «Сказка о двух портфолио» в рамках проекта «Job-кафе».

На встречу приглашают старшеклассников тюменских школ и учащихся колледжей и техникумов. Вместе с ними, как обещают организаторы встречи, ведущие создадут модель идеального портфолио, которое можно будет использовать при написании резюме и прохождения собеседования.

Как напоминают в пресс-службе областного департамента труда и занятости, такой семинар уже поводили для тюменских школьников не так давно. Но по многочисленным просьбам образовательных учреждений 21 ноября в 16:00 в кафе «Ассорти» (ул. Пермякова, 1, бизнес-центр «Нобель-парк») специалисты центра занятости встретятся с подростками еще раз.

#Новости#Школьники#Служба занятости населения#Департамент труда и занятости#Дарья#Общество
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