Юные тюменцы узнают, как составить портфолио

Как напоминают в пресс-службе областного департамента труда и занятости, такой семинар уже поводили для тюменских школьников не так давно. Но по многочисленным просьбам образовательных учреждений 21 ноября в 16:00 в кафе «Ассорти» (ул. Пермякова, 1, бизнес-центр «Нобель-парк») специалисты центра занятости встретятся с подростками еще раз.