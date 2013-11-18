Водители стали реже садиться за руль нетрезвыми

В этом году число ДТП по вине пьяных водителей в области снижается, но растет тяжесть последствий от этих аварий. С начала года произошло 207 ДТП, в 2012-м — 295, погибли в этом году 28 человек, в прошлом — 22, ранены 335 человек, в минувшем году — 451 человек. С принятием новых административных санкций за пьяную езду, водители реже стали ездить в нетрезвом виде. В октябре этого года инспекторы задержали на дорогах области 1246 пьяных водителей, в октябре прошлого года — в два раза больше. ГИБДД и далее будет проводить профилактические рейдовые мероприятия в разное время с охватом тех или иных проблемных участков, а также проводить «сплошные» проверки водителей на алкоголь.