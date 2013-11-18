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Водители стали реже садиться за руль нетрезвыми

18 ноября 2013, 17:25
В воскресенье сотрудники дорожно-патрульной службой Тюменской области отстранили от управления транспортом 64 водителя в состоянии алкогольного опьянения, 36 из них — в областном центре.
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Тюмень

Учитывая, что в Тюмени масса ДТП случается в ночное и раннее утреннее время, инспекторы специализированного батальона ДПС ГИБДД ОР УМВД России по Тюменской области взяли под особый контроль тюменские магистрали с 5:30 до 8:00. Наряды были рассредоточены на спусках с путепровода по улице Мориса Тореза, а также на мостах по улицам Профсоюзной и Челюскинцев, на перекрестке улиц Широтной и Пермякова.

Как оказалось, не все водители ждали массового появления сотрудников ГИБДД на своем пути. За два часа инспекторы задержали 8 пьяных водителей, еще один отказался от прохождения освидетельствования. Кстати, в субботу в это же время нетрезвых водителей на дорогах Тюмени практически не было, отмечают в пресс-службе ведомства.

В этом году число ДТП по вине пьяных водителей в области снижается, но растет тяжесть последствий от этих аварий. С начала года произошло 207 ДТП, в 2012-м — 295, погибли в этом году 28 человек, в прошлом — 22, ранены 335 человек, в минувшем году — 451 человек. С принятием новых административных санкций за пьяную езду, водители реже стали ездить в нетрезвом виде. В октябре этого года инспекторы задержали на дорогах области 1246 пьяных водителей, в октябре прошлого года — в два раза больше. ГИБДД и далее будет проводить профилактические рейдовые мероприятия в разное время с охватом тех или иных проблемных участков, а также проводить «сплошные» проверки водителей на алкоголь.

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