Валерий Леонтьев в Тюмени: Мы по-прежнему вместе!

После концерта народный любимец без лишней звездности мило общался с поклонниками у служебного входа и раздавал автографы. Кто-то, как выяснилось, специально прилетел из Москвы, чтобы послушать его, кто-то добрался на поезде из Сибири, а одна девушка оказалась давней поклонницей певца… из Китая! Именно в своей стране она услышала его песни, полюбила их и была очень рада, что ее поездка в наш город совпала с приездом любимого артиста. Все это тюменская гостья с легким акцентом выпалила удивленному Леонтьеву, поэтому тот помимо автографа написал поклоннице еще и пожелания удачи.