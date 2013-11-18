Валерий Леонтьев в Тюмени: Мы по-прежнему вместе!

Валерий Леонтьев 15 ноября порадовал почитателей своего таланта в Тюмени — поклонники встретили любимого артиста овациями.
Он на сцене уже более 40 лет. В начале 80-х его выступления вырезали из телевизионных эфиров, а худсоветы запрещали выступать на столичных сценах. К счастью для поклонников этого артиста, все давно изменилось — он получил многочисленные награды, премии и звания, а самые яркие его концертные номера появились в телевизионных программах. Неизменными осталось только две вещи — любовь зрителей и его преданность сцене.
Леонтьев - из той плеяды артистов, которые одним только своим выходом на сцену могут вмиг зажечь весь зал. Вот и в пятницу, едва певец вышел к зрителям, публика тут же встретила его овациями. «Не подумайте, что сегодняшний концерт — это творческий отчет, — сразу пояснил Валерий, — просто хотелось вас расшевелить и, заодно, напомнить, что я все еще на сцене, вы в зале, а это значит, что мы по-прежнему вместе!»
Под этим объединяющим лозунгом и прошло выступление. Вместе с публикой Леонтьев веселился, иногда грустил, иногда хулиганил. Вместе танцевал и, конечно, пел.
Первые ряды, судя по большому обилию букетов, были заняты самыми преданным тюменскими поклонниками. «Да, — признались зрительницы, — каждый год ждем его приезда и покупаем билеты только в первый ряд! Потому что здесь ты видишь и чувствуешь все его эмоции, а иногда, чего греха таить, можно и его взгляд на себе поймать! Это же просто счастье!»
К слову, последние ряды тоже не были обделены вниманием. Леонтьев, как настоящий артист, общался со всем залом — добрался и до конца партера. Посидел на приставном стуле, поговорил с соседями, шутя поругался на фотовспышки и одарил балкон воздушным поцелуем. Публика в восторге кричала о том, что он лучший, а певец распростер руки и улыбался. Ни дать ни взять — счастливый охотник, заманивший добычу в свой капкан обаяния.
Кстати, одна из последних новинок певца именно так и называется — «Любовь-капкан». Артист включил ее в свой репертуар днем ранее, так что тюменский зритель, можно сказать, присутствовал на премьере. Песня входит в жанр так называемых рок-баллад, к которым у Леонтьева в последнее время большая любовь. И надо сказать, что при всех его достижениях в поп-музыке, рок удается певцу ничуть не хуже.
После концерта народный любимец без лишней звездности мило общался с поклонниками у служебного входа и раздавал автографы. Кто-то, как выяснилось, специально прилетел из Москвы, чтобы послушать его, кто-то добрался на поезде из Сибири, а одна девушка оказалась давней поклонницей певца… из Китая! Именно в своей стране она услышала его песни, полюбила их и была очень рада, что ее поездка в наш город совпала с приездом любимого артиста. Все это тюменская гостья с легким акцентом выпалила удивленному Леонтьеву, поэтому тот помимо автографа написал поклоннице еще и пожелания удачи.
Как рассказали организаторы выступления, тюменским концертом артист остался очень доволен и обязательно посетит наш город еще. А пока впереди у Валерия Яковлевича вновь дорога — уже через день его ждут в Новом Уренгое и Салехарде.
Максим Яковлев
Фото Ларисы Капызиной