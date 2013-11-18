В 2013 году на дорогах пострадал 21 ребенок

В третье воскресенье ноября в мире проходит скорбный день памяти жертв ДТП. Ежегодно на дорогах мира погибает 1,3 миллиона человек, а еще от 20 до 50 миллионов человек получают травмы. Урон, который приносят эти происшествия жертвам, их родственникам, друзьям, окружающим, не поддается исчислению. На дорогах Тюменской области в этом году погибли более 280 людей, более трех с половиной тысяч ранены.

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