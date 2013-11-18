В 2013 году на дорогах пострадал 21 ребенок

15 ноября в нескольких городах Тюменской области вспомнили погибших в дорожных авариях. В Тюмени акция, приуроченная ко Всемирному дню памяти жертв ДТП, прошла у здания кукольного театра.
На площади собрались несколько сотен студентов тюменских вузов и колледжей и школьников, чтобы почтить память погибших в дорожных авариях, сообщают в пресс-службе МЧС. Перед ними выступили начальник областной ГИБДД Геннадий Лоточкин, заместитель председателя Тюменской областной думы Геннадий Корепанов, начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Тырпак и протоиерей Андрей Сбитнев.
«Одно из напряженных направлений работы пожарно-спасательных подразделений — это участие в ликвидации ДТП — рассказывает Александр Тырпак. — Так, за неполных 10 месяцев нынешнего года пожарно-спасательные подразделения и аварийно-спасательные формирования области более 2,5 тысяч раз привлекались к ликвидации последствий ДТП. При этом было спасено около 3,5 тысяч пострадавших. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года наши спасатели участвовали в ликвидации почти 3 тысяч дорожных аварий и спасли 3 261 человека.
Всего же с начала этого года при ликвидации последствий ДТП было выполнено порядка 5 тысяч различных работ. Это и деблокирование пострадавших, оказание им первой медицинской и психологической помощи, операции по стабилизации транспортных средств. Среднее время прибытия подразделений на ликвидацию последствий ДТП составляет 7,2 минуты, в прошлом году этот показатель был выше — 9 минут».
В память о погибших детях на площади перед кукольным театром зажгли свечи: в центре площади, в круге из свечей разместили игрушки и детские вещи. В небо выпустили белые шары с именами детей, погибших на дорогах области за последний год.
«Ежегодно во всем мире в дорожных авариях погибает огромное количество людей. Только в этом году жертвами аварий стал 21 ребенок. Это страшные цифры. Люди должны помнить о них и сделать соответствующие выводы», — заявил начальник ГИБДД Тюменской области, полковник Геннадий Лоточкин.
Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв ДТП, проходят также в Тобольске, Ишиме, Заводоуковске и Ялуторовске, других районах области. В течение этих дней, инспекторы уделят особое внимание работе с пешеходами и тому, как водители соблюдают правила проезда переходов.