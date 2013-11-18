УК «Жилищный стандарт» не вывозила мусор вовремя

«Управление указанным многоквартирным домом осуществляет ООО «Управляющая компания „Жилищный стандарт“ и именно она согласно нормам Жилищного кодекса РФ должна обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан и надлежащие содержание общего имущества. В частности, УК должна обеспечить не только наличие оборудованной специальной площадки для размещения контейнеров для крупногабаритного мусора, но и обеспечить размещения его в установленном месте, а также не допускать его переполнения отходами. А при заключении договоров по очистке контейнерной площадки и вывозу мусора с подрядными организациями осуществлять контроль за качеством выполненных работ, чего УК „Жилищный стандарт“ не обеспечила», — сообщает Управление.