УК «Жилищный стандарт» не вывозила мусор вовремя

Все началось с жалобы жильцов, отправленной в адрес Государственной жилищной инспекции, в которой жильцы многоквартирного жилого дома жаловались на переполнение во дворе дома контейнера для крупногабаритного мусора.
Управление Роспотребнадзора проведено административное расследование, а также назначило экспертизу с целью обследования состояния мест общего пользования. Осмотр установил, что контейнер для крупногабаритного мусора установлен вне специальной площадки и переполнен отходами. Также согласно заключению эксперта площадка для размещения контейнера для крупногабаритного мусора, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.2.2645–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
«Управление указанным многоквартирным домом осуществляет ООО «Управляющая компания „Жилищный стандарт“ и именно она согласно нормам Жилищного кодекса РФ должна обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан и надлежащие содержание общего имущества. В частности, УК должна обеспечить не только наличие оборудованной специальной площадки для размещения контейнеров для крупногабаритного мусора, но и обеспечить размещения его в установленном месте, а также не допускать его переполнения отходами. А при заключении договоров по очистке контейнерной площадки и вывозу мусора с подрядными организациями осуществлять контроль за качеством выполненных работ, чего УК „Жилищный стандарт“ не обеспечила», — сообщает Управление.
ООО «Управляющая компания «Жилищный стандарт» привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 000 рублей в соответствии со ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. УК обратилась в Арбитражный суд Тюменской области с требованием об отмене данного постановления. Однако, согласно решению Арбитражного суда Тюменской области от 05 ноября 2013 года, суд счел постановление Управления обоснованным, отказав ООО «УК «Жилищный стандарт» в заявленных требованиях.