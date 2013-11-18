Тюменку избили до смерти. Разыскиваются свидетели

Избитая девушка была обнаружена в ночь на 17 ноября на территории гаражного кооператива в районе автосалона по адресу ул. Одесская, 1 «г». Она была без сознания. Потерпевшую с множественными травмами и ссадинами доставили в ОКБ № 2, но, несмотря на старания врачей, девушка скончалась через полчаса. По данному факту возбуждено уголовное дело ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Его расследованием занимаются сотрудники Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Подробности в интересах следствия не разглашаются, но известно, что в ту ночь потерпевшая возвращалась на такси с празднования юбилея. Водитель высадил ее неподалеку от того места, где она и была обнаружена впоследствии. В пресс-службе тюменского следственного управления корреспонденту Nashgorod.ru рассказали, что девушка была не только сильно избита, но и ограблена — у нее пропали золотые украшения и телефон.
Отметим, что у 33-летней тюменки остался ребенок — двухлетний сын.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В частности, идет работа по выявлению лиц, причастных к совершению преступления. Следователи обращаются к возможным свидетелям произошедшего: если вы владеете какой-либо информацией по поводу данного преступления, найдите возможность передать ее сотрудникам правоохранительных органов. Можно лично изложить ее следователю, направить через интернет-приемную официального сайта следственного управления по Тюменской области или сообщить по телефонам 27-39-29, 29-11-00 либо 02. Анонимность гарантируется.