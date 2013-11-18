Тюменку избили до смерти. Разыскиваются свидетели

Подробности в интересах следствия не разглашаются, но известно, что в ту ночь потерпевшая возвращалась на такси с празднования юбилея. Водитель высадил ее неподалеку от того места, где она и была обнаружена впоследствии. В пресс-службе тюменского следственного управления корреспонденту Nashgorod.ru рассказали, что девушка была не только сильно избита, но и ограблена — у нее пропали золотые украшения и телефон.