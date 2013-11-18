nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тоболячка выбросила младенца в канализацию

18 ноября 2013, 17:29
Страшная находка в канализации Тобольска. 15 ноября в расположенном на пустыре канализационном колодце обнаружили тело младенца, замотанное в простынь. Оно лежало в ведре и было засыпано сверху известью и кирпичами. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.106 УК РФ (убийство матерью новорожденного).
Сюжет
Дети

Тело младенца нашли два местных жителя, которые планировали сдать недействующий колодец на металлолом и заработать денег, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области. В настоящее время назначено проведение ряда экспертиз, в частности — судебно-медицинская. Специалистам предстоит установить причину смерти ребенка, его пол, а также приблизительную дату смерти. Также в ближайшее время будет проведена молекулярно-генетическая экспертиза.

Ведутся оперативно-следственные и розыскные мероприятия, направленные на установление матери, совершившей жестокое преступление. Определяется круг женщин, обращавшихся в медицинские учреждения в связи с предстоящими родами или желавших прервать беременность. Расследование уголовного дела продолжается.

#Новости#Убийства#Дети#Таня#Происшествия
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25