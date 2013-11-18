Тоболячка выбросила младенца в канализацию

Тело младенца нашли два местных жителя, которые планировали сдать недействующий колодец на металлолом и заработать денег, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области. В настоящее время назначено проведение ряда экспертиз, в частности — судебно-медицинская. Специалистам предстоит установить причину смерти ребенка, его пол, а также приблизительную дату смерти. Также в ближайшее время будет проведена молекулярно-генетическая экспертиза.