nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Шендерович приглашает тюменцев в путешествие по XX веку

18 ноября 2013, 14:29
Музыкальный спектакль «Как таскали пианино» в исполнении Виктора Шендеровича, Игоря Бриля и джаз-квинтета Brill-Jazz представят 19 ноября в 19:00 на сцене Тюменской филармонии.
Сюжет
Тюмень

«Как таскали пианино» — это ироническое путешествие по XX веку — сквозь разные времена и страны в сопровождении любимых мелодий. Это литературно-музыкальный джем-сейшен, замешанный на вечных темах, одна из которых — любовь к джазу. В спектакле звучит музыка, написанная легендарным Игорем Михайловичем Брилем и его сыновьями, резидентами Brilliant Jazz Club, братьями-саксофонистами Дмитрием и Александром.

«Джазовые правила мне очень близки, это абсолютная свобода внутри жесткого квадрата, — говорит Шендерович. — Это жесткий квадрат, это жесткие правила, но внутри этих правил ты абсолютно свободен. Сочетание строжайшей дисциплины и абсолютной свободы отличает великий джаз от хаоса. Иногда я могу позволить себе поменять текст по своему состоянию, а джаз дает внутреннюю легкость и возможность импровизации. Мы всегда знаем, что каждый спектакль в любом случае будет отличаться от предыдущего».

В этот вечер прозвучат мелодии Джорджа Гершвина, Дюка Эллингтона, Курта Вайля, Пола Дезмонда и других классиков джаза, а также рассказы Виктора Шендеровича, многие из которых тоже давно стали классикой…

«…В этом спектакле музыканты из квинтета Игоря Бриля становятся персонажами моих рассказов, а я — частью их славного коллектива: даже (в напоминание об Армстронге, не более того) обязуюсь спеть хриплым голосом восемь тактов! Что до маэстро Бриля, то это уже высший класс безо всякой иронии: достаточно напомнить, что его партнерами по сцене были Дэйв Брубек и Джо Хендерсон…», — отмечает Виктор Шендерович.

Автор идеи и текстов — Виктор Шендерович. Музыканты — Александр Бриль (тенор-саксофон), Дмитрий Бриль (сопрано-саксофон), Александр Зингер (ударные), Сергей Хутас (контрабас). Исполнители — Виктор Шендерович и Игорь Бриль, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии.

Стоимость билетов: 800 — 1500 руб.

Служба информации и бронирования: 68-77-77

Справка

Виктор Шендерович — писатель-сатирик, либеральный публицист, радиоведущий, колумнист, в 90-е годы еще и телезвезда, автор проектов «Куклы» на НТВ, «Итого» и «Плавленый сырок».

#Новости#Музыка#Филармония#Тюмень#Спектакли#Ирина#Культура
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25