Шендерович приглашает тюменцев в путешествие по XX веку

«Как таскали пианино» — это ироническое путешествие по XX веку — сквозь разные времена и страны в сопровождении любимых мелодий. Это литературно-музыкальный джем-сейшен, замешанный на вечных темах, одна из которых — любовь к джазу. В спектакле звучит музыка, написанная легендарным Игорем Михайловичем Брилем и его сыновьями, резидентами Brilliant Jazz Club, братьями-саксофонистами Дмитрием и Александром.
«Джазовые правила мне очень близки, это абсолютная свобода внутри жесткого квадрата, — говорит Шендерович. — Это жесткий квадрат, это жесткие правила, но внутри этих правил ты абсолютно свободен. Сочетание строжайшей дисциплины и абсолютной свободы отличает великий джаз от хаоса. Иногда я могу позволить себе поменять текст по своему состоянию, а джаз дает внутреннюю легкость и возможность импровизации. Мы всегда знаем, что каждый спектакль в любом случае будет отличаться от предыдущего».
В этот вечер прозвучат мелодии Джорджа Гершвина, Дюка Эллингтона, Курта Вайля, Пола Дезмонда и других классиков джаза, а также рассказы Виктора Шендеровича, многие из которых тоже давно стали классикой…
«…В этом спектакле музыканты из квинтета Игоря Бриля становятся персонажами моих рассказов, а я — частью их славного коллектива: даже (в напоминание об Армстронге, не более того) обязуюсь спеть хриплым голосом восемь тактов! Что до маэстро Бриля, то это уже высший класс безо всякой иронии: достаточно напомнить, что его партнерами по сцене были Дэйв Брубек и Джо Хендерсон…», — отмечает Виктор Шендерович.
Автор идеи и текстов — Виктор Шендерович. Музыканты — Александр Бриль (тенор-саксофон), Дмитрий Бриль (сопрано-саксофон), Александр Зингер (ударные), Сергей Хутас (контрабас). Исполнители — Виктор Шендерович и Игорь Бриль, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии.
Стоимость билетов: 800 — 1500 руб.
Служба информации и бронирования: 68-77-77
Справка
Виктор Шендерович — писатель-сатирик, либеральный публицист, радиоведущий, колумнист, в 90-е годы еще и телезвезда, автор проектов «Куклы» на НТВ, «Итого» и «Плавленый сырок».