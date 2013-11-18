Шендерович приглашает тюменцев в путешествие по XX веку

«Джазовые правила мне очень близки, это абсолютная свобода внутри жесткого квадрата, — говорит Шендерович. — Это жесткий квадрат, это жесткие правила, но внутри этих правил ты абсолютно свободен. Сочетание строжайшей дисциплины и абсолютной свободы отличает великий джаз от хаоса. Иногда я могу позволить себе поменять текст по своему состоянию, а джаз дает внутреннюю легкость и возможность импровизации. Мы всегда знаем, что каждый спектакль в любом случае будет отличаться от предыдущего».