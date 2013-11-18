РЖД предлагает путешествовать за полцены

С учетом скидки проехать в купейном вагоне можно будет примерно по той же цене, что и в плацкартном. Так, уже сейчас плацкартный билет в Екатеринбург на 1 января можно будет купить за 758 или 816 рублей, купейный, соответственно, за 775 или 838. А комфортная поездка в Санкт-Петербург в самом начале года обойдется тюменцу в 3193 рубля — это всего на 206 рублей дороже, чем путешествие в плацкартном вагоне.