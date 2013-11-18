РЖД предлагает путешествовать за полцены

В 2014 году Федеральная пассажирская компания вновь предложит пассажирам популярные спецтарифы «Планируйте заранее!» и «Покупайте больше — платите меньше!».
18 ноября 2013 года будет открыта продажа билетов на поезда дальнего следования, отправляющиеся 1 января 2014 года. С этого дня экономные путешественники могут приобрести билеты в купейные вагоны со скидкой 50% по специальному тарифу «Планируйте заранее!». Единственное условие — покупка проездных документов в срок от 45 до 31 суток до отправления поезда. Акция распространяется на поезда, отправляющиеся в период с 1 января 2014 года по 24 апреля 2014 года.
С учетом скидки проехать в купейном вагоне можно будет примерно по той же цене, что и в плацкартном. Так, уже сейчас плацкартный билет в Екатеринбург на 1 января можно будет купить за 758 или 816 рублей, купейный, соответственно, за 775 или 838. А комфортная поездка в Санкт-Петербург в самом начале года обойдется тюменцу в 3193 рубля — это всего на 206 рублей дороже, чем путешествие в плацкартном вагоне.
Также с 18 ноября 2013 года начинается продажа билетов в купейные вагоны по спецтарифу «Покупайте больше — платите меньше!». Пассажирам предлагают сэкономить 10% от стоимости билетов при одновременной покупке проездных документов «туда и обратно» на поезда отправлением с 1 января по 7 мая и с 10 мая по 31 декабря года (то есть фактически весь 2014 год). Чтобы получить эту скидку, заранее покупать билеты не обязательно.