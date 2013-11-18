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Реконструкция Республики практически закончена

18 ноября 2013, 09:42
Пятый этап реконструкции улицы Республики в Тюмени практически завершен. Сейчас на участке от Мельникайте до Пермякова проводятся заключительные работы по благоустройству.
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Тюмень

Пятый этап реконструкции улицы Республики в Тюмени практически завершен. Сейчас на участке от Мельникайте до Пермякова проводятся заключительные работы по благоустройству.

Как рассказал корреспонденту NashGorod.ru заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Дмитрий Гришаев, проезжая часть, расширенная до шести полос, на сегодняшний день полностью готова, оформлены дополнительные парковки, автобусные карманы. Заканчиваются работы по подключению освещения, установлены новые дорожные знаки.

К концу 2013 года, как и планировалось, реконструкция участка должна быть полностью закончена.

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