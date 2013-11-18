Пункты обогрева готовы к оказанию помощи

«Передвижные пункты обогрева предназначены для оказания помощи участникам дорожного движения при низких температурных климатических условиях. По результатам проверки все передвижные пункты готовы к работе: в случаях понижения температуры окружающей среды до -30°С и ниже, они будут нести круглосуточное дежурство на участках федеральных трасс в Тюменском, Ярковском, Тобольском, Уватском, Заводоуковском, Голышмановском, Ишимском и Исетском районах», — отметил заместитель начальника Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Константин Скворец.