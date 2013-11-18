Пункты обогрева готовы к оказанию помощи

«Передвижные пункты обогрева предназначены для оказания помощи участникам дорожного движения при низких температурных климатических условиях. По результатам проверки все передвижные пункты готовы к работе: в случаях понижения температуры окружающей среды до -30°С и ниже, они будут нести круглосуточное дежурство на участках федеральных трасс в Тюменском, Ярковском, Тобольском, Уватском, Заводоуковском, Голышмановском, Ишимском и Исетском районах», — отметил заместитель начальника Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Константин Скворец.
В 2012 году пункты обогрева выставлялись на федеральных дорогах 64 раза. Всего в них, спаслись от зимней стужи 38 человек. Помощь по буксировке автотранспорта была оказана 17 водителям, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.
С начала 2013 года, пункты обогрева 52 раза выставлялись на федеральных дорогах. Пожарными подразделениями области эвакуированы с автодорог 40 транспортных средств, вышедших из строя. 63 человека, благодаря оперативному вмешательству тюменских спасателей, получили своевременную помощь.
Места дислокации передвижных пунктов обогрева подразделений и закрепленные за ними участки федеральных дорог:
1.
от 64 км — до 153 км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск
ФГКУ 146 ПЧ ФПС (с. Ярково)
2.
от 153 км — до 310 км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск
128 ПЧ ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской области» (г. Тобольск)
3.
от 310 км — до 542 км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск
140 ПЧ ФГКУ «23 ОФПС по Тюменской области» (с. Уват)
4.
от 83 км — до 136 км трассы Тюмень — Омск
93 ПЧ ФГКУ «25 ОФПС по Тюменской области» (г. Заводоуковск)
5.
от 187 км — до 246 км трассы Тюмень — Омск
110 ПЧ ФГКУ «27 ОФПС по Тюменской области» (п. Голышманово)
6.
от 246 км — до 319 км трассы Тюмень — Омск
53 ПЧ ФГКУ «18 ОФПС по Тюменской области» (г. Ишим)
7.
от 99 км — до 160 км трассы Курган — Тюмень
145 ПЧ ФГКУ «24 ОФПС по Тюменской области» (с. Исетское)
8.
объездная дорога города Тюмени
ФГКУ «СПЧ ФПС по Тюменской области (г. Тюмень)