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Пункты обогрева готовы к оказанию помощи

18 ноября 2013, 10:42
Сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области завершили проверку готовности передвижных пунктов обогрева.

«Передвижные пункты обогрева предназначены для оказания помощи участникам дорожного движения при низких температурных климатических условиях. По результатам проверки все передвижные пункты готовы к работе: в случаях понижения температуры окружающей среды до -30°С и ниже, они будут нести круглосуточное дежурство на участках федеральных трасс в Тюменском, Ярковском, Тобольском, Уватском, Заводоуковском, Голышмановском, Ишимском и Исетском районах», — отметил заместитель начальника Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Константин Скворец.

В 2012 году пункты обогрева выставлялись на федеральных дорогах 64 раза. Всего в них, спаслись от зимней стужи 38 человек. Помощь по буксировке автотранспорта была оказана 17 водителям, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

С начала 2013 года, пункты обогрева 52 раза выставлялись на федеральных дорогах. Пожарными подразделениями области эвакуированы с автодорог 40 транспортных средств, вышедших из строя. 63 человека, благодаря оперативному вмешательству тюменских спасателей, получили своевременную помощь.

Места дислокации передвижных пунктов обогрева подразделений и закрепленные за ними участки федеральных дорог:

1.

от 64 км — до 153 км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск

ФГКУ 146 ПЧ ФПС (с. Ярково)

2.

от 153 км — до 310 км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск

128 ПЧ ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской области» (г. Тобольск)

3.

от 310 км — до 542 км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск

140 ПЧ ФГКУ «23 ОФПС по Тюменской области» (с. Уват)

4.

от 83 км — до 136 км трассы Тюмень — Омск

93 ПЧ ФГКУ «25 ОФПС по Тюменской области» (г. Заводоуковск)

5.

от 187 км — до 246 км трассы Тюмень — Омск

110 ПЧ ФГКУ «27 ОФПС по Тюменской области» (п. Голышманово)

6.

от 246 км — до 319 км трассы Тюмень — Омск

53 ПЧ ФГКУ «18 ОФПС по Тюменской области» (г. Ишим)

7.

от 99 км — до 160 км трассы Курган — Тюмень

145 ПЧ ФГКУ «24 ОФПС по Тюменской области» (с. Исетское)

8.

объездная дорога города Тюмени

ФГКУ «СПЧ ФПС по Тюменской области (г. Тюмень)

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