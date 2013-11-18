Обсудить острые вопросы приглашают управы

Жителей областного центра, проживающих в районах улиц Орджоникидзе — Челюскинцев — Ленина — Осипенко, Калинина — Интернациональная — Парковая — по линии железной дороги, Камышинская — Герцена — Первомайская — Туринская и 3-его микрорайона, приглашают на встречи с руководителями и специалистами администрации, управ, Пенсионного фонда и депутатами.