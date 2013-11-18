Обсудить острые вопросы приглашают управы

Течет крыша? Ямы на дорогах? Плохо обслуживают в поликлинике? Недопонимание по пенсионным накоплениям? Приходите на встречу — задайте вопрос.
Жителей областного центра, проживающих в районах улиц Орджоникидзе — Челюскинцев — Ленина — Осипенко, Калинина — Интернациональная — Парковая — по линии железной дороги, Камышинская — Герцена — Первомайская — Туринская и 3-его микрорайона, приглашают на встречи с руководителями и специалистами администрации, управ, Пенсионного фонда и депутатами.
Обсудить наболевшие темы, задать вопросы напрямую, поднять обсуждение проблем можно на встречах с чиновниками и представителями различных подразделений, например, Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования, Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района и т.д., информирует пресс-служба администрации города Тюмени.
Эти специалисты ждут жителей, проживающих в границах улиц Орджоникидзе — Челюскинцев — Ленина — Осипенко 19 ноября в 18 часов в школе № 25 (ул. Первомайская, 1).
27 ноября в 18 часов такая встреча пройдет в школе № 35 (ул. Мира, 14) для проживающих в границах улиц Калинина — Интернациональная — Парковая — по линии железной дороги.
11 декабря в 18 часов — в гимназии № 1 (ул. Крупской, 21) для проживающих в границах улиц Камышинская — Герцена — Первомайская — Туринская.
20 ноября в 18 часов в средней школе № 27 (ул. Пермякова, 39-а) состоится прием жителей 3-го микрорайона.