Нашлась Наталья Уракова. Она жива и невредима

Тюменка Наталья Уракова, которую все выходные искали не только родственники и сотрудники полиции, но и неравнодушные горожане, нашлась. Как оказалось, девушка уехала в одну из деревень Курганской области. Она жива и здорова.
Местонахождение Натальи было установлено около часа назад в ходе взаимодействия правоохранительных органов, родственников и знакомых, сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.
«Женщина найдена в одной из деревень Курганской области, куда она уехала самостоятельно, сейчас за ней отправились родственники. Тюменка жива и здорова, в отношении нее никаких преступлений или правонарушений не совершалось», — отметили в полиции.