nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

К новому году учителям пообещали зарплату в 40 тысяч

18 ноября 2013, 12:15
О том, какими темпами растут в Тюмени зарплаты учителей, отчитался 15 ноября на публичных слушаниях по проекту бюджета города Тюмени на 2014 год директор городского департамента образования Андрей Степанов.

«В 2012 году заработная плата учителей возросла практически на 80% и составила 39 114 рублей. А заработная плата воспитателя выросла на 60% и составляет на сегодняшний день порядка 34 тысяч рублей. Надо отметить, что к концу текущего года, как мы планируем, заработная плата учителей достигнет 41 тысячи рублей», — заявил Степанов.

Доклад главы городского образования вызвал ряд вопросов, которые озвучил тюменец Леонид Кобелев. Он усомнился в показателях зарплат учителей в Тюмени. «У меня жена тоже учитель, с большим стажем, и она получает около 40 тысяч рублей, но у нее и педагогическая нагрузка 40 часов. Получается, что на 1 час приходится в среднем 1 тысяча рублей. А сколько норма в отрасли? Норма, средняя ставка, — от 18 до 22 часов, выходит, и зарплата соответствующая. По-моему, в данных департамента образования закралась лукавая цифра. Об этом предупреждал президент Путин — чтобы зарплату учителей среднюю считали без учета вознаграждений руководителей. Только когда будет посчитана средняя зарплата только учителей, можно будет иметь представление о ее масштабах».

Напомним, о средней зарплате в 39 тысяч год назад заявила заместитель главы администрации города. Немного позже директор областного департамента образования Алексей Райдер прокомментировал эту цифру и заметил, что средняя зарплата учителей в Тюмени на тот момент — 32 тысячи рублей. «Конечно, не исключаю, что при более серьезной педагогической нагрузке отдельно взятого учителя, его заработная плата может составить и 39 тысяч рублей и даже больше. При небольшой нагрузке учителя получают до 25 тысяч рублей», — сказал Алексей Райдер.

#Новости#Зарплаты#Учителя#Дарья#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25