К новому году учителям пообещали зарплату в 40 тысяч

Доклад главы городского образования вызвал ряд вопросов, которые озвучил тюменец Леонид Кобелев. Он усомнился в показателях зарплат учителей в Тюмени. «У меня жена тоже учитель, с большим стажем, и она получает около 40 тысяч рублей, но у нее и педагогическая нагрузка 40 часов. Получается, что на 1 час приходится в среднем 1 тысяча рублей. А сколько норма в отрасли? Норма, средняя ставка, — от 18 до 22 часов, выходит, и зарплата соответствующая. По-моему, в данных департамента образования закралась лукавая цифра. Об этом предупреждал президент Путин — чтобы зарплату учителей среднюю считали без учета вознаграждений руководителей. Только когда будет посчитана средняя зарплата только учителей, можно будет иметь представление о ее масштабах».