К новому году учителям пообещали зарплату в 40 тысяч

«В 2012 году заработная плата учителей возросла практически на 80% и составила 39 114 рублей. А заработная плата воспитателя выросла на 60% и составляет на сегодняшний день порядка 34 тысяч рублей. Надо отметить, что к концу текущего года, как мы планируем, заработная плата учителей достигнет 41 тысячи рублей», — заявил Степанов.
Доклад главы городского образования вызвал ряд вопросов, которые озвучил тюменец Леонид Кобелев. Он усомнился в показателях зарплат учителей в Тюмени. «У меня жена тоже учитель, с большим стажем, и она получает около 40 тысяч рублей, но у нее и педагогическая нагрузка 40 часов. Получается, что на 1 час приходится в среднем 1 тысяча рублей. А сколько норма в отрасли? Норма, средняя ставка, — от 18 до 22 часов, выходит, и зарплата соответствующая. По-моему, в данных департамента образования закралась лукавая цифра. Об этом предупреждал президент Путин — чтобы зарплату учителей среднюю считали без учета вознаграждений руководителей. Только когда будет посчитана средняя зарплата только учителей, можно будет иметь представление о ее масштабах».
Напомним, о средней зарплате в 39 тысяч год назад заявила заместитель главы администрации города. Немного позже директор областного департамента образования Алексей Райдер прокомментировал эту цифру и заметил, что средняя зарплата учителей в Тюмени на тот момент — 32 тысячи рублей. «Конечно, не исключаю, что при более серьезной педагогической нагрузке отдельно взятого учителя, его заработная плата может составить и 39 тысяч рублей и даже больше. При небольшой нагрузке учителя получают до 25 тысяч рублей», — сказал Алексей Райдер.