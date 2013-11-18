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Горнолыжный сезон откроется на Воронинских горках через месяц

18 ноября 2013, 12:06
Открытие горнолыжного сезона – Snow Fest 2013 – пройдет в центре спорта и отдыха Воронинские горки 14 декабря. Активное участие в организации события принимает «Авторадио».
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Тюмень

Открытие горнолыжного сезона – Snow Fest 2013 – пройдет в центре спорта и отдыха Воронинские горки 14 декабря. Активное участие в организации события принимает «Авторадио».

На Воронинских горках в этот день будет царить потрясающая атмосфера настоящего альпийского курорта. Вас ждут бесплатные подъемники, экстрим-сессия от лучших райдеров, PlayStation от «Sony Centre Тюмень», тест-драйв внедорожников, барбекю и безалкогольный глинтвейн.

Ведущие праздника Александр Гринченко и МС Кацо.

Генеральный партнер Snow Fest 2013 - компания «Автоград»- официальный дилер автомобилей SsangYong и Jeep в Тюмени. Финансовый партнер – ОАО «Ханты Мансийский банк». Экстремальный партнер - Revert Boardshop.

#Новости#Сноубордисты#Тюмень#Ирина#Культура
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