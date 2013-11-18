Горнолыжный сезон откроется на Воронинских горках через месяц

На Воронинских горках в этот день будет царить потрясающая атмосфера настоящего альпийского курорта. Вас ждут бесплатные подъемники, экстрим-сессия от лучших райдеров, PlayStation от «Sony Centre Тюмень», тест-драйв внедорожников, барбекю и безалкогольный глинтвейн.