Горнолыжный сезон откроется на Воронинских горках через месяц

Открытие горнолыжного сезона – Snow Fest 2013 – пройдет в центре спорта и отдыха Воронинские горки 14 декабря. Активное участие в организации события принимает «Авторадио».
На Воронинских горках в этот день будет царить потрясающая атмосфера настоящего альпийского курорта. Вас ждут бесплатные подъемники, экстрим-сессия от лучших райдеров, PlayStation от «Sony Centre Тюмень», тест-драйв внедорожников, барбекю и безалкогольный глинтвейн.
Ведущие праздника Александр Гринченко и МС Кацо.
Генеральный партнер Snow Fest 2013 - компания «Автоград»- официальный дилер автомобилей SsangYong и Jeep в Тюмени. Финансовый партнер – ОАО «Ханты Мансийский банк». Экстремальный партнер - Revert Boardshop.