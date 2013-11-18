Голосовал на трассе и попал под автобус

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, четыре пешехода сбиты на пешеходных переходах Тюмени, в том числе двое детей. В 13:40 на улице 30 лет Победы, 18 на нерегулируемом пешеходном переходе автомобилем ВАЗ-2114 сбиты 56-летняя женщина с 4-летней внучкой. Обе пострадавшие получили травмы головы, после оказания медицинской помощи, были отпущены домой.
В 15:55 на улице Мельникайте, 137 на регулируемом пешеходном переходе автомобилем «ГАЗель» из Курганской области сбиты 36-летняя женщина с 14-летним сыном. У обоих пострадавших тяжелые травмы, у мальчика перелом голени, черепно-мозговая травма, травма лица, у его мамы перелом бедра, черепно-мозговая травма, шок.
На 65 километре трассы Тюмень — Омск рано утром в кювет съехал автомобиль, пассажиры стали останавливать на дороге попутные грузовики, чтобы вытащить машину из кювета. Они вышли на проезжую часть и попытались остановить рейсовый автобус ПАЗ, следующий по маршруту Заводоуковск — Тюмень. В результате один из пешеходов, 18-летний житель деревни Карабаш, попал под колеса автобуса, пешеход госпитализирован с травмой головы.
Mitsubishi и Daewoo из ХМАО столкнулись на 474 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Предварительно, водитель Mitsubishi с 30-летним стажем выехал на встречную полосу. В аварии травмированы водитель и пассажир Daewoo.