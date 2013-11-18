Голосовал на трассе и попал под автобус

На 65 километре трассы Тюмень — Омск рано утром в кювет съехал автомобиль, пассажиры стали останавливать на дороге попутные грузовики, чтобы вытащить машину из кювета. Они вышли на проезжую часть и попытались остановить рейсовый автобус ПАЗ, следующий по маршруту Заводоуковск — Тюмень. В результате один из пешеходов, 18-летний житель деревни Карабаш, попал под колеса автобуса, пешеход госпитализирован с травмой головы.