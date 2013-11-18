Экс-полицейский осужден за мошенничество

«В мае на предприятии полицейскими были изъяты копии документов по закупке сырья и продаже готовой продукции, взяты пробы сливочного масла. Обеспокоенный руководитель организации связался с Кириенко, который пообещал выяснить все обстоятельства проверки. В ходе беседы с одним из сотрудников полиции Кириенко узнал, что по итогам проверки будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, поскольку масло опасности для здоровья не представляло. Однако своему знакомому бизнесмену он сообщил, что полиция намерена возбудить уголовное дело. За отказ же в возбуждении уголовного дела предпринимателю необходимо заплатить несколько миллионов рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.