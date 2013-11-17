Водители нарушают правила, пассажиры автобусов страдают

Две тюменки пострадали в пассажирских автобусах. В автобусе «Нефаз», который ехал по улице Республики, получила травмы 80-летняя бабушка. Предварительно, водитель ехал быстро, и при торможении пожилая женщина упала в автобусе. У бабушки черепно-мозговая травма и ушиб затылка, сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области. А на улице Пермякова из-за нарушения правил перестроения столкнулись автомобиль Nissan и автобус Yutong. В результате в автобусе упала 40-летняя пассажирка, женщина получила ушиб поясницы.