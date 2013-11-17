Водители нарушают правила, пассажиры автобусов страдают

Две тюменки пострадали в пассажирских автобусах. В автобусе «Нефаз», который ехал по улице Республики, получила травмы 80-летняя бабушка. Предварительно, водитель ехал быстро, и при торможении пожилая женщина упала в автобусе. У бабушки черепно-мозговая травма и ушиб затылка, сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области. А на улице Пермякова из-за нарушения правил перестроения столкнулись автомобиль Nissan и автобус Yutong. В результате в автобусе упала 40-летняя пассажирка, женщина получила ушиб поясницы.
Три автомобиля столкнулись ночью 16 ноября на перекрестке улиц Д.Бедного и Чаплина: Hyundai, ВАЗ-2114 и Toyota. Причина — нарушение правил очередности проезда. Пострадали молодой человек 22 лет и две девушки 18 и 25 лет, у всех ушибы.
На улице Береговой в Тюмени 75-летняя женщина была сбита автомобилем «Газель», двигающимся задним ходом. Женщина получила тяжелые травмы: переломы обеих ног.
На дорогах юга области пострадали два человека. 14-летний велосипедист сбит «шестеркой» в деревне Иска Нижнетавдинского района. Мальчик ехал по краю проезжей части дороги в попутном направлении в восьмом часу вечера, водитель скрылся с места ДТП. Выяснилось, что он не имеет права управления транспортом. Ребенок получил черепно-мозговую травму. На пешеходном переходе в Тобольске, на пр. Дзираева «Ладой» сбита 56-летняя женщина. Водитель ехал слишком быстро и не успел вовремя затормозить. Женщина получила ушибы.