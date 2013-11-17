Тюменцам предлагают поработать на олимпийских объектах

Специалисты центров занятости помогут гражданам подобрать, соответствующую требованиям работодателя вакансию, при необходимости окажут помощь в составлении и направлении резюме. Кроме того, в Тюмени пройдут мини-ярмарки вакантных рабочих мест по подбору работников для трудоустройства на олимпийские объекты. Ежедневно гражданам, обратившимся в ГАУ ТО «Центр занятости населения» будет предлагаться информация о имеющихся вакансиях в Краснодарском крае, отметили в пресс-службе областного департамента труда и занятости.