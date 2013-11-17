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Тюменцам предлагают поработать на олимпийских объектах

17 ноября 2013, 10:54
Департаментом труда и занятости населения Тюменской области объявлена акция «Хочешь на Олимпиаду? Центр занятости поможет осуществить мечту!». Акция продлится до конца 2013 года.
Сюжет
Тюмень

Специалисты центров занятости помогут гражданам подобрать, соответствующую требованиям работодателя вакансию, при необходимости окажут помощь в составлении и направлении резюме. Кроме того, в Тюмени пройдут мини-ярмарки вакантных рабочих мест по подбору работников для трудоустройства на олимпийские объекты. Ежедневно гражданам, обратившимся в ГАУ ТО «Центр занятости населения» будет предлагаться информация о имеющихся вакансиях в Краснодарском крае, отметили в пресс-службе областного департамента труда и занятости.

С актуальной информацией о вакантных рабочих местах в организациях, занятых в обслуживании олимпийских объектов в Сочи, вы можете ознакомиться на сайте «Занятость населения Тюменской области» в актуальной теме «Работа на олимпийских объектах». Желающие работать на олимпийских объектах могут заполнить резюме, прислать по электронной почте или обратиться с ним лично в центр занятости населения по месту жительства.

#Новости#Центр занятости#Работа#Олимпиада в Сочи - 2014#Тюмень#Таня#Общество
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