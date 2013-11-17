Пропала тюменка Наталья Уракова

Родные Натальи подали заявление в полицию. Как сообщили корреспонденту Nashgorod.ru в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, поисками девушки занимаются сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2. Неравнодушные горожане тоже вносят свою лепту: они расклеивают объявления, прочесывают дворы и улицы в поисках машины Натальи. Об этом пишут пользователи популярных тюменских форумов.