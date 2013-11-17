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Пропала тюменка Наталья Уракова

17 ноября 2013, 19:26
В Тюмени пропала Наталья Уракова. 34-летняя жительница нашего города уехала из дома на своей машине утром в пятницу, 15 ноября, но до сих пор не вернулась.
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Тюмень

Телефон Натальи выключен.

Информацию о пропаже Натальи Ураковой разместил на форуме интернет-портала Nashgorod.ru пользователь ATV. В то же время сообщения о безвестном исчезновении тюменки появились в социальных сетях и на других форумах города.

У пропавшей девушки длинные светлые волосы и карие глаза, рост около 170 см. А еще она уехала на приметном автомобиле(марка и номер автомобиля удалены).

Родные Натальи подали заявление в полицию. Как сообщили корреспонденту Nashgorod.ru в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, поисками девушки занимаются сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2. Неравнодушные горожане тоже вносят свою лепту: они расклеивают объявления, прочесывают дворы и улицы в поисках машины Натальи. Об этом пишут пользователи популярных тюменских форумов.

Если вам известно что-либо о местонахождении Натальи, или вы видели где-либо ее автомобиль, просьба сообщить информация по телефонам 89129999333, 89829281016, 89222614327 (указаны в сообщениях в соцсетях) или в полицию по телефону 02.

#Новости#Тюмень#Поиск людей#Таня#Общество
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