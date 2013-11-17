Приревновав жену, убил ее и себя

Утром 13 ноября житель Вагайского района вернулся домой и увидел свою супругу в компании знакомого. Он схватил нож и ударил гостя в живот. Тот выбежал из дома и впоследствии был госпитализирован в больницу. Как полагает следствие, в ночь на 14 ноября супруги выясняли отношения, и мужчина вновь взялся за нож. Он нанес жене не менее 20 ударов. От полученных ранений женщина скончалась на месте. После этого ее супруг покончил жизнь самоубийством.
«В целях выяснения всех обстоятельств случившегося по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В рамках возбужденного уголовного дела следователями выполняется весь возможный комплекс мероприятий, направленный на детальное изучение произошедшей трагедии. Допрашиваются свидетели, назначено проведение ряда экспертиз, в их числе судебно-медицинская, биологическая, дактилоскопическая и другие», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.