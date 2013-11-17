Приревновав жену, убил ее и себя

Утром 13 ноября житель Вагайского района вернулся домой и увидел свою супругу в компании знакомого. Он схватил нож и ударил гостя в живот. Тот выбежал из дома и впоследствии был госпитализирован в больницу. Как полагает следствие, в ночь на 14 ноября супруги выясняли отношения, и мужчина вновь взялся за нож. Он нанес жене не менее 20 ударов. От полученных ранений женщина скончалась на месте. После этого ее супруг покончил жизнь самоубийством.