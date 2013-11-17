Меньше 100 дней осталось до конца света по версии викингов

Соответствующие данные были предоставлены культурологами, вычислившими дату конца света после тщательного исследования скандинавского фольклора. В связи с этим в четверг в английском городе Йорк протрубил рог, который должен был предупредить викингов, что через 100 дней произойдет конец света.