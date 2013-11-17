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Меньше 100 дней осталось до конца света по версии викингов

17 ноября 2013, 13:01
Очередной конец света по версии викингов состоится через 97 дней — 22 февраля 2014 года, сообщает Mirror.

Соответствующие данные были предоставлены культурологами, вычислившими дату конца света после тщательного исследования скандинавского фольклора. В связи с этим в четверг в английском городе Йорк протрубил рог, который должен был предупредить викингов, что через 100 дней произойдет конец света.

Согласно мифологии, в день апокалипсиса — Рагнарек — бог Один будет убит гигантским волком Фенриром. По преданию, выживут лишь два человека, которые дадут жизнь новой цивилизации.

Ранее шотландские ученые выяснили, что конец света наступит на Земле через миллиард лет.

#Новости#Конец света#Таня#Общество
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