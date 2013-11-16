Программа льготного кредитования может завершиться досрочно

Несмотря на то, что программа длится уже несколько месяцев, ее финансирование бюджетом до сих пор не было предусмотрено и банки не получают компенсации. В связи с этим многие из подавших заявку на участие в программе так и не приступили к выдаче кредитов. По данным Минпромторга, из более чем 130 зарегистрированных в программе банков, активно выдают кредиты только шесть: ВТБ 24 (17%), Сбербанк (15%), Юникредит-банк (14%), Русфинанс-банк (13%), Сетелем-банк (10%) и Райффазенбанк (6%), доля остальных участников программы — менее 25%. Всего с момента возобновления программы, по данным Минпромторга на 10 ноября, выдано 164 тысячи льготных автокредитов. В итоге льготная программа кредитования обеспечила банкам около 70% всего объема автокредитования. На 1 октября банки выдали 115 млрд рублей займов на покупку автомобилей. Из них объем льготных займов, по оценкам экспертов, составил 70–80 млрд рублей.