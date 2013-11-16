Программа льготного кредитования может завершиться досрочно

Согласно документу, сообщает «Автостат», в текущем году на субсидии кредитным организациям (компенсацию выпадающих доходов за счет снижение ставок на 2/3 ставки рефинансирования), которые участвуют в программе поддержки отечественного автопрома, выделено всего лишь 410 млн рублей. Между тем, всего за четыре месяца действия программы общий объем компенсаций, который бюджет уже задолжал банкам-участникам, составил более 370 млн рублей, добавляет газета «Известия».
В Минпромторге признали, что проблема с финансированием существует. Как заявили «Известиям» в пресс-службе ведомства, из-за недостатка финансирования срок действия программы, который изначально был запланирован до конца 2014 года, будет сокращен.
«Общая сумма компенсаций по льготной программе кредитования на три года сократилась в 2,5 раза: c 13 млрд до 5,5 млрд рублей, — рассказали в пресс-службе Минпромторга. — По этой причине сроки программы льготного кредитования могут также сократиться. Однако уже запланированные средства уменьшены не будут».
Несмотря на то, что программа длится уже несколько месяцев, ее финансирование бюджетом до сих пор не было предусмотрено и банки не получают компенсации. В связи с этим многие из подавших заявку на участие в программе так и не приступили к выдаче кредитов. По данным Минпромторга, из более чем 130 зарегистрированных в программе банков, активно выдают кредиты только шесть: ВТБ 24 (17%), Сбербанк (15%), Юникредит-банк (14%), Русфинанс-банк (13%), Сетелем-банк (10%) и Райффазенбанк (6%), доля остальных участников программы — менее 25%. Всего с момента возобновления программы, по данным Минпромторга на 10 ноября, выдано 164 тысячи льготных автокредитов. В итоге льготная программа кредитования обеспечила банкам около 70% всего объема автокредитования. На 1 октября банки выдали 115 млрд рублей займов на покупку автомобилей. Из них объем льготных займов, по оценкам экспертов, составил 70–80 млрд рублей.
Между тем, банкиры уверены, что по крайней мере по уже выданным кредитам бюджет компенсирует льготную ставку. «Мы не опасаемся, что не получим компенсацию по уже выданным в рамках программы автокредитам, — говорит зампред правления банка „Уралсиб“ (доля участия в программе — 3%) Илья Филатов. — Но если программа будет свернута досрочно, то темпы автокредитования замедлятся за счет роста ставок по кредитам, что, в свою очередь, скажется на объемах продаж автомобилей, производимых в России, поскольку именно на них рассчитана данная программа».
По прогнозам исполнительного директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Удалова, по итогам года объем выданных автокредитов может достичь 167 млрд рублей, из которых не менее 130 млрд рублей будет приходиться на кредиты с господдержкой.