По факту ДТП на Ватутина ведется проверка

Как сообщают в пресс-службе ГИБДД, 73-летний водитель, не пропустивший ребенка на пешеходном переходе, не является грубым нарушителем дорожной дисциплины, за последние годы у него два нарушения правил дорожного движения. Он утверждает, что девочка перебегала дорогу вне пешеходного перехода, а он «буфером ее немного толкнул». Однако на имеющейся видеозаписи с авторегистратора видно, что девочка сбита на «зебре».