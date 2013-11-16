По факту ДТП на Ватутина ведется проверка

ГИБДД проводит доследственную проверку по факту ДТП, случившегося 15 ноября около 11 часов утра на пешеходном переходе, на улице Ватутина, 79. Напомним, что здесь автомобилем УАЗ «Патриот» сбита 10-летняя девочка.
Четвероклассница Кристина возвращалась домой из музыкальной школы. Девочка получила тяжелейшие травмы. Она госпитализирована. Врачи провели полный объем неотложных мероприятий. Проводятся все возможные реанимационные мероприятия. Медики делают все, чтобы сохранить девочке жизнь.
Как сообщают в пресс-службе ГИБДД, 73-летний водитель, не пропустивший ребенка на пешеходном переходе, не является грубым нарушителем дорожной дисциплины, за последние годы у него два нарушения правил дорожного движения. Он утверждает, что девочка перебегала дорогу вне пешеходного перехода, а он «буфером ее немного толкнул». Однако на имеющейся видеозаписи с авторегистратора видно, что девочка сбита на «зебре».
Кристина, одна из 27-ми детей, которые с начала года сбиты на пешеходных переходах в областном центре.