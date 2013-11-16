50-летняя женщина, получившая права 2 года назад, погибла на трассе

Nissan Note и Scania столкнулись на 247 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. 50-летняя жительница Тобольска, которая находилась за рулем легкового автомобиля, выехала на встречную полосу. Она скончалась от полученных травм до приезда скорой помощи. Стаж водителя — два года, сообщает пресс-служба ГИБДД.