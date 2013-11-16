50-летняя женщина, получившая права 2 года назад, погибла на трассе

Nissan Note и Scania столкнулись на 247 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. 50-летняя жительница Тобольска, которая находилась за рулем легкового автомобиля, выехала на встречную полосу. Она скончалась от полученных травм до приезда скорой помощи. Стаж водителя — два года, сообщает пресс-служба ГИБДД.
Два человека сбиты на пешеходных переходах в Тюмени. На улице Ватутина автомобилем УАЗ «Патриот» сбита 10-летняя девочка, она получила тяжелые травмы головы и позвоночника. На перекрестке улиц Максима Горького и Фабричной автомобилем Toyota сбит 28-летний молодой человек, у пешехода ушибы.
79-летняя бабушка сбита автомобилем Fiat на улице Одесской, 46А. Машина задела пешехода, двигаясь задним ходом. Стаж водителя — один год. У пострадавшей женщины ушиб грудной клетки.