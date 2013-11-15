В Тюмени выбрали лучшего водителя грузовика

Как сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области, жюри оценивало участников на знание правил дорожного движения и практическое вождение. Хотя погодные условия усложнили прохождение практического этапа, участники соревнований лихо проехали все обязательные элементы: «круг», «бокс», «стоянка», «тоннельные ворота», «змейка», «колея», «пеньки» и «стоп».