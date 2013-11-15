В Тюмени выбрали лучшего водителя грузовика

В рамках проекта «Славим человека труда!» в Тюменской области состоялся конкурс профессионального мастерства водителей большегрузных автомобилей.
Честь организаций защищали водители грузовиков от АНО ДПО Учебного комбината «Автомобилист», ПАТП-1, ООО «Трансервис» и два индивидуальных предпринимателя.
Как сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области, жюри оценивало участников на знание правил дорожного движения и практическое вождение. Хотя погодные условия усложнили прохождение практического этапа, участники соревнований лихо проехали все обязательные элементы: «круг», «бокс», «стоянка», «тоннельные ворота», «змейка», «колея», «пеньки» и «стоп».
Самый молодой участник конкурса водитель Андрей Пермяков из ООО «Трансервис» получил денежное поощрение в размере 10 000 рублей.
Победителями областного конкурса профессионального мастерства стали:
1 место — Вадим Квашнин, индивидуальный предприниматель;
2 место — Александр Рабканов, АНО ДПО Учебного комбината «Автомобилист»;
3 место — Максим Шукшин, АНО ДПО Учебного комбината «Автомобилист».
Победитель и призеры конкурса получили денежные поощрения в размере 40 000 рублей, 30 000 рублей и 20 000 рублей.